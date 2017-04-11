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19:51
Превью. 31 тур. ФНЛ
Превью. 31 тур. ФНЛ
16:27
Михаил Гершкович: игроки "Зенита" явно не заряжены на борьбу и не готовы полностью выкладываться на поле (5)
Михаил Гершкович: игроки "Зенита" явно не заряжены на борьбу и не готовы полностью выкладываться на поле (5)
15:21
Максим Калиниченко: "Спартак" сыграет с "Зенитом" в три центральных защитника, рискну поставить на победу (2)
Максим Калиниченко: "Спартак" сыграет с "Зенитом" в три центральных защитника, рискну поставить на победу (2)
13:51
Виталий Мутко: единственное, что вызывает обеспокоенность перед КК-2017, - это реализация билетов (12)
Виталий Мутко: единственное, что вызывает обеспокоенность перед КК-2017, - это реализация билетов (12)
12:06
Возвращение прекрасного (3)
Возвращение прекрасного (3)
12:01
Александр Ширко: если игроки и тренер пытаются задеть друг друга, ничего хорошего из этого не выйдет (4)
Александр Ширко: если игроки и тренер пытаются задеть друг друга, ничего хорошего из этого не выйдет (4)
Андрей Будогосский: Карасев попросил временно не назначать его на матчи РФПЛ
Председатель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский объяснил, почему арбитр Сергей Карасёв в весенней части российской Премьер-Лиги работал лишь на одном матче. Последний раз судья обслуживал встречу (5 марта).
"Карасёв только-только вернулся с международного семинара, где готовился к чемпионату мира. Это огромная работа, физически очень напряжённый семинар. Сергей попросил пока не назначать его на матчи, чтобы дать восстановиться", — сказал Будогосский в программе "Свисток".
"Чемпионат.сом"
"Карасёв только-только вернулся с международного семинара, где готовился к чемпионату мира. Это огромная работа, физически очень напряжённый семинар. Сергей попросил пока не назначать его на матчи, чтобы дать восстановиться", — сказал Будогосский в программе "Свисток".
"Чемпионат.сом"
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