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Андрей Будогосский: Карасев попросил временно не назначать его на матчи РФПЛ

Председатель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский объяснил, почему арбитр Сергей Карасёв в весенней части российской Премьер-Лиги работал лишь на одном матче. Последний раз судья обслуживал встречу (5 марта).

"Карасёв только-только вернулся с международного семинара, где готовился к чемпионату мира. Это огромная работа, физически очень напряжённый семинар. Сергей попросил пока не назначать его на матчи, чтобы дать восстановиться", — сказал Будогосский в программе "Свисток".

"Чемпионат.сом"
Теги: Будогосский Карасев
Сегодня, 21:13
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№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:19) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пускай назначают после ЦСКА-Спартак.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:17) #
  • +1
  •  (1)
online

Все Карасева понесло РФПЛ не его уровень! smirk
Регистрация: 11.04.2016
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