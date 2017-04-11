Андрей Будогосский: Карасев попросил временно не назначать его на матчи РФПЛ

Председатель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский объяснил, почему арбитр Сергей Карасёв в весенней части российской Премьер-Лиги работал лишь на одном матче. Последний раз судья обслуживал встречу (5 марта)."Карасёв только-только вернулся с международного семинара, где готовился к чемпионату мира. Это огромная работа, физически очень напряжённый семинар. Сергей попросил пока не назначать его на матчи, чтобы дать восстановиться", — сказал Будогосский в программе "Свисток".