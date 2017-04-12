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Директор РФПЛ по безопасности посоветовал командам использовать бронированные автобусы

Директор РФПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин заявил, что существует несколько способов профилактики ситуаций, подобных той, что произошла в Дортмунде перед матчем "Боруссии" с "Монако".

"Конечно, всегда нужно задумываться о безопасности при передвижении команды. Во-первых, надо банально закрывать шторы, потому что они спасают от осколков. Во-вторых, планировать маршрут движения. Самые серьезные меры - это использование - полностью или частично - бронированных автобусов", - цитирует Мейтина ТАСС.
Теги: Мейтин
Сегодня, 16:48
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7
(1)
№7 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 17:28) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Знаю много не очень умных людей,но этот...


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№6 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 17:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
И никто ему не скажет:
- Дедуля, ты выжил из ума, пиши-ка ты заявление и - на пенсию.
Регистрация: 6.12.2014
№5 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 17:15) #
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натянуть колючку, мешки с песком, окопы, блиндажи, вышки с пулеметчиками....
Регистрация: 27.09.2015
№4 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 17:07) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Да нужны БМП
Регистрация: 25.10.2016
№3 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:02) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
АВТОЗАКИ


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№2 Написал: боря888 (Сегодня, 16:54) #
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Цитата: anatolik189
8 танков в колонну и вся команда будет в безопасности

Восемь воров из Кремля - и гитлер бы не беспокоился о своей судьбе
Регистрация: 21.12.2016
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
8 танков в колонну и вся команда будет в безопасности.А нанять танк будет не дороже такси!
Регистрация: 2.04.2012
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