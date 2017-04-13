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Дмитрий Белоус: правительство Ростовской области с удовольствием давно бы избавилось от акций "Ростова" (4)
Дмитрий Белоус: правительство Ростовской области с удовольствием давно бы избавилось от акций "Ростова" (4)
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Дмитрий Белоус: правительство Ростовской области с удовольствием давно бы избавилось от акций "Ростова"
Бывший генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус прокомментировал заявление первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова о том, что акции клуба могут быть проданы за символическую сумму.
"Правительство Ростовской области с удовольствием бы избавилось от акций "Ростова" еще много лет назад. Ведь решение о том, что бюджетные деньги с течением времени должны уходить из профессиональных клубов, было давно. И все к этому идет. «Ростову» нужно искать нового собственника, но найти его сложно. Это не фабрики или заводы, которые дают прибыль. Ведь даже если купить клуб за доллар, нужно в него много вложить 30-40 миллионов евро, чтобы он был конкурентноспособен. Минимум – 15 миллионов. А что возвращается? В этом году «Ростов» получил 20 миллионов за участие в еврокубках, но это исключение. Крупная федеральная компания вряд ли будет гореть желанием. Разве что их кто-то назначит. Но «Ростов» это не тот клуб, решение по которому принимают на самом высоком уровне. Компания прекрасно понимает, что вернуть деньги будет практически невозможно. Вкладываешь двадцать, а возвращается пять. Дефицит – 15. Вот и думайте, есть ли желающие взять даже за бесценок акции клуба", — цитирует Белоуса "Спорт День за Днём".
"Правительство Ростовской области с удовольствием бы избавилось от акций "Ростова" еще много лет назад. Ведь решение о том, что бюджетные деньги с течением времени должны уходить из профессиональных клубов, было давно. И все к этому идет. «Ростову» нужно искать нового собственника, но найти его сложно. Это не фабрики или заводы, которые дают прибыль. Ведь даже если купить клуб за доллар, нужно в него много вложить 30-40 миллионов евро, чтобы он был конкурентноспособен. Минимум – 15 миллионов. А что возвращается? В этом году «Ростов» получил 20 миллионов за участие в еврокубках, но это исключение. Крупная федеральная компания вряд ли будет гореть желанием. Разве что их кто-то назначит. Но «Ростов» это не тот клуб, решение по которому принимают на самом высоком уровне. Компания прекрасно понимает, что вернуть деньги будет практически невозможно. Вкладываешь двадцать, а возвращается пять. Дефицит – 15. Вот и думайте, есть ли желающие взять даже за бесценок акции клуба", — цитирует Белоуса "Спорт День за Днём".
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