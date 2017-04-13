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Дмитрий Белоус: правительство Ростовской области с удовольствием давно бы избавилось от акций "Ростова"

Бывший генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус прокомментировал заявление первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова о том, что акции клуба могут быть проданы за символическую сумму.

"Правительство Ростовской области с удовольствием бы избавилось от акций "Ростова" еще много лет назад. Ведь решение о том, что бюджетные деньги с течением времени должны уходить из профессиональных клубов, было давно. И все к этому идет. «Ростову» нужно искать нового собственника, но найти его сложно. Это не фабрики или заводы, которые дают прибыль. Ведь даже если купить клуб за доллар, нужно в него много вложить 30-40 миллионов евро, чтобы он был конкурентноспособен. Минимум – 15 миллионов. А что возвращается? В этом году «Ростов» получил 20 миллионов за участие в еврокубках, но это исключение. Крупная федеральная компания вряд ли будет гореть желанием. Разве что их кто-то назначит. Но «Ростов» это не тот клуб, решение по которому принимают на самом высоком уровне. Компания прекрасно понимает, что вернуть деньги будет практически невозможно. Вкладываешь двадцать, а возвращается пять. Дефицит – 15. Вот и думайте, есть ли желающие взять даже за бесценок акции клуба", — цитирует Белоуса "Спорт День за Днём".
Теги: Белоус Ростов
Сегодня, 16:56
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№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 18:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ivasi
лучше предложи вариант бюджетникам сосуществовать.

ваш любимый Червиченко
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 17:49) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Mahoylich
Еще раз повторю прошлый коментарий. Хватит сидеть на шее бюджета области.

Тебе из-за спины Федуна легко говорить, лучше предложи вариант бюджетникам сосуществовать.
Регистрация: 26.08.2010
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:25) #
  • -1
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online

Цитата: Mahoylich
Хватит сидеть на шее бюджета области.

А если не появится условный Федун, тогда что? Расформировать клуб придется. Так ведь?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Mahoylich (Сегодня, 17:19) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Еще раз повторю прошлый коментарий. Хватит сидеть на шее бюджета области.


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Я за Спартак с 1972 года
Регистрация: 11.11.2016
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