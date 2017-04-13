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Олег Яровинский: ЦСКА не продлит контракт с Чепчуговым? Даже комментировать не хочется

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что клуб не планирует продлевать контракт с вратарем Сергеем Чепчуговым.

"Это странный слух. Даже комментировать не хочется", - приводит слова Яровинского "Спорт-Экспресс".
Теги: Яровинский ЦСКА Чепчугов
Сегодня, 19:04
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