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18:11
Марко Девич: ничья на выезде с командой, которая претендует на чемпионство – это в любом случае неплохо (видео)
Марко Девич: ничья на выезде с командой, которая претендует на чемпионство – это в любом случае неплохо (видео)
18:08
Алексей Герасименко: претенденты на еврокубки запомнились 4-мя ударами в створ. И какое это зрелище для зрителей?
Алексей Герасименко: претенденты на еврокубки запомнились 4-мя ударами в створ. И какое это зрелище для зрителей?
18:06
Андрей Созин: видимо, в оставшихся матчах ЦСКА придётся сосредоточиться на борьбе за вторую путёвку в Лигу чемпионов (1)
Андрей Созин: видимо, в оставшихся матчах ЦСКА придётся сосредоточиться на борьбе за вторую путёвку в Лигу чемпионов (1)
16:59
Иван Данильянц: у Кудряшова перелом носовой перегородки из-за удара локтём, это осталось без внимания арбитра (2)
Иван Данильянц: у Кудряшова перелом носовой перегородки из-за удара локтём, это осталось без внимания арбитра (2)
14:19
Павел Погребняк: Кержаков руководит "Зенитом" со скамейки так, как это должен делать Луческу (4)
Павел Погребняк: Кержаков руководит "Зенитом" со скамейки так, как это должен делать Луческу (4)
11:42
"Амкар" - "Уфа": стартовые составы (2)
"Амкар" - "Уфа": стартовые составы (2)
11:19
Президент тунисского клуба поцеловал и укусил арбитра, за что был пожизненно дисквалифицирован (3)
Президент тунисского клуба поцеловал и укусил арбитра, за что был пожизненно дисквалифицирован (3)
10:29
Президент ассоциации футбола Аргентины не обсуждал с Лионелем Месси нового главного тренера сборной
Президент ассоциации футбола Аргентины не обсуждал с Лионелем Месси нового главного тренера сборной
Комиссия РФС рассмотрит эпизод с нанесением травмы Кудряшову
Травма защитника "Ростова" Федора Кудряшова в матче 23-го тура чемпионата России с ЦСКА и последующая на нее реакция арбитра Кирилла Левникова станет предметом разбирательств контрольно-квалификационной комиссии РФС, передает ТАСС.
"Выводы делать рано, тур еще не закончен. Все решит комиссия", - сказал председатель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андрей Будогосский.
"Выводы делать рано, тур еще не закончен. Все решит комиссия", - сказал председатель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андрей Будогосский.
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