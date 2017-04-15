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Комиссия РФС рассмотрит эпизод с нанесением травмы Кудряшову

Травма защитника "Ростова" Федора Кудряшова в матче 23-го тура чемпионата России с ЦСКА и последующая на нее реакция арбитра Кирилла Левникова станет предметом разбирательств контрольно-квалификационной комиссии РФС, передает ТАСС.

"Выводы делать рано, тур еще не закончен. Все решит комиссия", - сказал председатель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андрей Будогосский.
Теги: Будогосский Кудряшов Ростов ЦСКА
Сегодня, 17:19
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№2 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 17:42) #
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Пусть посмотрят разбор на матч-тв, повторили эпизод, четко видно, что не было ударом локтя, Кудряшов ударился об голову Витиньо.
Регистрация: 15.05.2015
№1 Написал: ослы сосут тунцы (Сегодня, 17:22) #
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  •  (7)
online

по справедливости 2 матча дисквы это будет в самый раз
Регистрация: 15.04.2017
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