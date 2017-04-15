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Гендиректор тульского "Арсенала": мы не используем никакие запрещенные препараты

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов сообщил, что никто из игроков клубов в России не станет рисковать, употребляя допинг.

"Мы не используем никакие запрещенные препараты, мы давно следуем рекомендациям ФИФА, а доктор за этим внимательно следит. В принципе, допинг-контроль это не новость, у нас уже давно после каждого тура проводятся антидопинговые мероприятия. Никто сейчас с этим делом рисковать не будет - овчинка выделки не стоит. Не вижу никаких проблем для "Арсенала", да и в лиге, думаю, вопросов возникнуть не должно", - цитирует Балашова ТАСС.
Теги: Арсенал Тула
Вчера, 22:32
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