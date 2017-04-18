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Александр Спивак: не стоит создавать вокруг Луческу нервозную обстановку

Бывший футболист "Зенита" Александр Спивак заявил, что наставнику питерцев Мирче Луческу нужно время дать спокойно поработать, а не создавать вокруг его персоны нервозную обстановку.

"Вспомните – и "Спартак", и ЦСКА переживали непростые времена. Сейчас "Спартак" сумел создать молодую, амбициозную, быструю, целеустремленную команду. Они к этому шли долго, поменяли тренеров, однако сумели найти таких игроков, как Кутепов, Зобнин, Промес. Совсем недавно таким же был и "Зенит". Но что-то притормозилось. Мне, например, до сих пор не понять, почему в состав попадает Нету. Луческу – специалист очень высокого уровня, ему надо дать время создать ту команду, которую он хочет. Не стоит создавать вокруг Луческу нервозную обстановку, пусть спокойно работает. Уверен, он сделает хороший коллектив. Мы привыкли к тому, что "Зенит" всегда борется за первые места, но все удачные периоды рано или поздно заканчивается, когда-то приходится все начинать с нуля. Может, надо брать более молодых ребят, обратить внимание на местных воспитанников. В противном случае к чему такой пафос вокруг Академии "Зенита"? Уверен, что в Петербурге есть талантливые молодые игроки, которых можно подпускать к основному составу. Нам же надо просто набраться терпения", - цитирует Спивака Bobsoccer.
Теги: Спивак Луческу Зенит
Сегодня, 16:46
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№5 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Если Луческу продолжит в том же стиле, то фиг с ними, с амбициями - на футбол ходить не будут, от такого стиля игры неприятные ощущения, подташнивает.
Регистрация: 19.03.2017
№4 Написал: боря888 (Сегодня, 17:22) #
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online

Цитата: sssh53
Господин Спивак вы недавно требовали увольнения Боаша, а за Луческу топите?

Семак ?
Топит ?
Не смеши
Семак о тличался тем, что всюду пристраивался - но футболистом он отрабатывал на команду - уважаю
Но Семак, который хочет украсть кусок с ограбленного пирога -
это мерзость
Вспомни лучших - Горшкова, Спивака - они не унижались
Регистрация: 21.12.2016
№3 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 17:16) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Почти согласен. смущает одно - опыт Локомотива. пока РФС законодательно не примет потолок или обязанность молодого футболиста перед клубом желание привлеч свою молодешь не будет популярна. Так можно и клубу получить нервозную обстановку и игроку угодить в добротную психологическую яму. Опять же пример Жамалетдинова можно посмотреть. Он и половины того что начал показывать в Локо сейчас не предъявляет.
Регистрация: 3.06.2014
№2 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:09) #
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Господин Спивак вы недавно требовали увольнения Боаша, а за Луческу топите? Сейчас это худший Зенит на моей памяти. Лучший был при Адвокате
Регистрация: 23.09.2008
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да давайте еще пару сезонов пролетим)Почему нет?Зачем за медали бороться?Пусть Эрнани наигрывает с Кокошей.Получается круто)Прям в центре всех рвем.По сравнению с Эрнани,Гарсия звезда опорки.Да на его фоне даже Юсупов полезнее выглядит.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
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