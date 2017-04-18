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Александр Спивак: не стоит создавать вокруг Луческу нервозную обстановку
Бывший футболист "Зенита" Александр Спивак заявил, что наставнику питерцев Мирче Луческу нужно время дать спокойно поработать, а не создавать вокруг его персоны нервозную обстановку.
"Вспомните – и "Спартак", и ЦСКА переживали непростые времена. Сейчас "Спартак" сумел создать молодую, амбициозную, быструю, целеустремленную команду. Они к этому шли долго, поменяли тренеров, однако сумели найти таких игроков, как Кутепов, Зобнин, Промес. Совсем недавно таким же был и "Зенит". Но что-то притормозилось. Мне, например, до сих пор не понять, почему в состав попадает Нету. Луческу – специалист очень высокого уровня, ему надо дать время создать ту команду, которую он хочет. Не стоит создавать вокруг Луческу нервозную обстановку, пусть спокойно работает. Уверен, он сделает хороший коллектив. Мы привыкли к тому, что "Зенит" всегда борется за первые места, но все удачные периоды рано или поздно заканчивается, когда-то приходится все начинать с нуля. Может, надо брать более молодых ребят, обратить внимание на местных воспитанников. В противном случае к чему такой пафос вокруг Академии "Зенита"? Уверен, что в Петербурге есть талантливые молодые игроки, которых можно подпускать к основному составу. Нам же надо просто набраться терпения", - цитирует Спивака Bobsoccer.
"Вспомните – и "Спартак", и ЦСКА переживали непростые времена. Сейчас "Спартак" сумел создать молодую, амбициозную, быструю, целеустремленную команду. Они к этому шли долго, поменяли тренеров, однако сумели найти таких игроков, как Кутепов, Зобнин, Промес. Совсем недавно таким же был и "Зенит". Но что-то притормозилось. Мне, например, до сих пор не понять, почему в состав попадает Нету. Луческу – специалист очень высокого уровня, ему надо дать время создать ту команду, которую он хочет. Не стоит создавать вокруг Луческу нервозную обстановку, пусть спокойно работает. Уверен, он сделает хороший коллектив. Мы привыкли к тому, что "Зенит" всегда борется за первые места, но все удачные периоды рано или поздно заканчивается, когда-то приходится все начинать с нуля. Может, надо брать более молодых ребят, обратить внимание на местных воспитанников. В противном случае к чему такой пафос вокруг Академии "Зенита"? Уверен, что в Петербурге есть талантливые молодые игроки, которых можно подпускать к основному составу. Нам же надо просто набраться терпения", - цитирует Спивака Bobsoccer.
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