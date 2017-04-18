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Михаил Грушевский: "Спартак" заслужил чемпионство в текущем сезоне
Российский юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский заявил, что "Спартак" заслужил чемпионство в нынешнем сезоне.
"Спартак" заслуженно становится чемпионом. К сожалению, как болельщик ЦСКА, после вчерашнего матча "Спартака" с "Зенитом", я с прискорбием поздравляю своих друзей спартаковцев. Они торжествуют, они позволяют себе дерзкие шутки в мой адрес, всего ЦСКА. Я понял, что всю ситуацию отражает одна гениальная фраза нашего классика – Виктора Черномырдина, который изрек следующее: "Никогда еще не было и опять случилось". Вот это идеально описывает, что скоро произойдет со "Спартаком", - цитирует Грушевского "Спорт FM".
"Спартак" заслуженно становится чемпионом. К сожалению, как болельщик ЦСКА, после вчерашнего матча "Спартака" с "Зенитом", я с прискорбием поздравляю своих друзей спартаковцев. Они торжествуют, они позволяют себе дерзкие шутки в мой адрес, всего ЦСКА. Я понял, что всю ситуацию отражает одна гениальная фраза нашего классика – Виктора Черномырдина, который изрек следующее: "Никогда еще не было и опять случилось". Вот это идеально описывает, что скоро произойдет со "Спартаком", - цитирует Грушевского "Спорт FM".
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