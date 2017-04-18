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Михаил Грушевский: "Спартак" заслужил чемпионство в текущем сезоне

Российский юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский заявил, что "Спартак" заслужил чемпионство в нынешнем сезоне.

"Спартак" заслуженно становится чемпионом. К сожалению, как болельщик ЦСКА, после вчерашнего матча "Спартака" с "Зенитом", я с прискорбием поздравляю своих друзей спартаковцев. Они торжествуют, они позволяют себе дерзкие шутки в мой адрес, всего ЦСКА. Я понял, что всю ситуацию отражает одна гениальная фраза нашего классика – Виктора Черномырдина, который изрек следующее: "Никогда еще не было и опять случилось". Вот это идеально описывает, что скоро произойдет со "Спартаком", - цитирует Грушевского "Спорт FM".
Теги: Грушевский Спартак
Сегодня, 18:21
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(3)
№5 Написал: avs1967 tula (Сегодня, 20:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Спьяну навеяло:

Антошка, Антошка
Забей конюшне трёшку
Антошка, Антошка
Забей конюшне трёшку

Диииили-дили
Трали-вали
Это братцы мне по силе
Откажусь теперь едва ли

Парам-пам-пам...

Кстати, фраза Черномырдина - Никогда такого не было, и вот опять.
Регистрация: 1.03.2013
№4 Написал: famvdv рязань (Сегодня, 19:21) #
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Урал,
Исторически "подкованным": Пока в Спартаке шла "гражданская война" и восстановление хозяйства, В Зенит (как В Германию) вливались деньги. И все почувствовали себя безнаказанными. Но Спартак (как и СССР) оправился от первых поражений и погнал супостата. Скоро будет реять флаг над "рейстагом". Вот так правильней "историк" Наше дело правое победа будет за нами
Регистрация: 1.05.2009
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:12) #
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online

Цитата: Урал
.это как в Великую Отечественную,немцы побеждали пока мы не научились воевать и у нас не появились Жуков,Рокоссовский и др..



Мне под кожу бы под кожу мне
Запустить дельфинов стадо
Там y сопки y подножья где
Я тебя насти-настигаю


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 19:10) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
"заслужил",потому что у основных соперников различные проблемы,а не потому,что спартак стал сильнее...это как в Великую Отечественную,немцы побеждали пока мы не научились воевать и у нас не появились Жуков,Рокоссовский и др....
Регистрация: 9.01.2015
№1 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 19:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дайте этому юмористу статистику хотя бы чемпионатов России,хотя бесполезно,у ослов с бомжами эра начинается с 2004-2007 годов. А до этого Бог даже землю не создал.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
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