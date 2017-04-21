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Футболисты "Крыльев Советов" приняли участие в общегородском субботнике

Футболисты "Крыльев Советов" сегодня приняли участие в благоустройстве Самары, сообщает официальный сайт клуба.

Защитник Али Гаджибеков помогал активистам и ученикам школ в Промышленном районе, полузащитник Евгений Башкиров – в Советском. Сербский полузащитник Милан Родич посетил площадку, на которой работали жители, в Октябрьском районе. Футболисты "Крыльев" подарили билеты на матч с "Рубином" и провели небольшие футбольные мастер-классы.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 16:19
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