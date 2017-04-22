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Феерический Еськов. 3 удаления у "Урала" и скандальное открытие самого популярного стадиона страны (21)
Феерический Еськов. 3 удаления у "Урала" и скандальное открытие самого популярного стадиона страны (21)
Йоан Молло: нам нужны были очки, сейчас уже нельзя проигрывать
Полузащитник "Зенита" Йоан Молло прокомментировал победу над "Уралом" (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.
У "Урала" во втором тайме были удалены трое футболистов.
"Эмоции хорошие, стадион классный. Здорово, что мы победили. Нам нужны были очки, сейчас уже нельзя проигрывать. Стадион хороший. Как газон? Очень красивый. "Сантьяго Бернабеу". Судья прав", – цитирует Молло "Чемпионат.сом".
У "Урала" во втором тайме были удалены трое футболистов.
"Эмоции хорошие, стадион классный. Здорово, что мы победили. Нам нужны были очки, сейчас уже нельзя проигрывать. Стадион хороший. Как газон? Очень красивый. "Сантьяго Бернабеу". Судья прав", – цитирует Молло "Чемпионат.сом".
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