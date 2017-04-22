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Йоан Молло: нам нужны были очки, сейчас уже нельзя проигрывать

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло прокомментировал победу над "Уралом" (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.

У "Урала" во втором тайме были удалены трое футболистов.

"Эмоции хорошие, стадион классный. Здорово, что мы победили. Нам нужны были очки, сейчас уже нельзя проигрывать. Стадион хороший. Как газон? Очень красивый. "Сантьяго Бернабеу". Судья прав", – цитирует Молло "Чемпионат.сом".
Теги: Молло Зенит Урал
Сегодня, 16:26
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(4)
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№4 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 17:26) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
ЙОАН МОЛЛО: НАМ НУЖНЫ БЫЛИ ОЧКИ,

заткнись.))
Регистрация: 19.05.2015
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:39) #
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online

Команда передастов


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 16:34) #
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online

Попросите сразу, чтобы соперник 9 человек выпускал на поле, зачем этот цирк
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 16:28) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
однако,опоздал,дружок..скажи спасибо Мирче.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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