Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Гендиректор "Томи": Петраков говорил на эмоциях, два пенальти были чистыми

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев прокомментировал судейство матча с "Анжи" (3:3) в 25-м туре РФПЛ. Махачкалинская команда все три свои мяча забила с пенальти, сумев сравнять счёт на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте.

"Наша задача — играть, а не жаловаться на судейство. Пусть работу арбитров рассматривает инспектор матча, это его обязанности, пусть отрабатывает свой хлеб. А мы рады, что наши пацаны играют.

Что касается слов Петракова про судейство, то многое было сказано на эмоциях. Сейчас мы сядем и всё обсудим спокойно, каждый эпизод. Два из трёх пенальти — чистые. А третий… Будем смотреть", - цитирует Киселева "Чемпионат.сом".
Теги: Киселев Петраков Томь Анжи
Вчера, 23:22
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:53) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
3 пенделя были чистыми, к сожалению для Томи
Регистрация: 19.03.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.