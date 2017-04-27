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Гендиректор "Томи": Петраков говорил на эмоциях, два пенальти были чистыми
Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев прокомментировал судейство матча с "Анжи" (3:3) в 25-м туре РФПЛ. Махачкалинская команда все три свои мяча забила с пенальти, сумев сравнять счёт на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте.
"Наша задача — играть, а не жаловаться на судейство. Пусть работу арбитров рассматривает инспектор матча, это его обязанности, пусть отрабатывает свой хлеб. А мы рады, что наши пацаны играют.
Что касается слов Петракова про судейство, то многое было сказано на эмоциях. Сейчас мы сядем и всё обсудим спокойно, каждый эпизод. Два из трёх пенальти — чистые. А третий… Будем смотреть", - цитирует Киселева "Чемпионат.сом".
"Наша задача — играть, а не жаловаться на судейство. Пусть работу арбитров рассматривает инспектор матча, это его обязанности, пусть отрабатывает свой хлеб. А мы рады, что наши пацаны играют.
Что касается слов Петракова про судейство, то многое было сказано на эмоциях. Сейчас мы сядем и всё обсудим спокойно, каждый эпизод. Два из трёх пенальти — чистые. А третий… Будем смотреть", - цитирует Киселева "Чемпионат.сом".
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