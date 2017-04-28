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Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч рублей

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин решением КДК РФС, заседание которого состоялось 28 апреля, был оштрафован на 30 тыс. рублей и условно дисквалифицирован на одну игру РФПЛ за неоднократный выход за пределы технической зоны без разрешения судьи в матче 25-го тура с ЦСКА (0:4). В соответствии с частью 4 статьи 29 дисциплинарного регламента РФС установлен испытательный срок продолжительностью до конца сезона 2016-2017 годов.

За скандирование зрителями оскорбительных выражений ЦСКА оштрафован на 80 тыс. рублей. За использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий "армейцы" оштрафованы на 90 тыс. рублей. За выход за пределы технической зоны без разрешения судьи главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оштрафован на 10 тыс. рублей.

РФС
Теги: Семин Локомотив ЦСКА
Сегодня, 19:22
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6
(0)
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:12) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Цитата: tiki
ведь так можно пошутить и про ОИР

Шути, сколько влезет.
Он давно не пьет.

быть может и надеюсь на это
ибо я не знаю на счет этой тему ни про него, ни про Сёмина
но я тут имел другой смысл...что надо вовремя уходить


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:04) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: tiki
ведь так можно пошутить и про ОИР

Шути, сколько влезет.
Он давно не пьет.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:01) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Это 100 бутылок водки. Это 100 дней счастья! Охyеть! Питорасы! Как это они так с Семином!!!

Категорически протестую!!

несколько жесткая шутка
ведь так можно пошутить и про ОИР
просто, как мне кажется, надо вовремя уйти, если честно


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 19:33) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ивановы в КДК не перевелись
Регистрация: 18.03.2012
№2 Написал: AnK. (Сегодня, 19:30) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
За что ж вы так Сёмина? Ему и так досталось от ЦСКА.
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:29) #
  • -1
  •  (5)
online

Это 100 бутылок водки. Это 100 дней счастья! Охyеть! Питорасы! Как это они так с Семином!!!

Категорически протестую!!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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