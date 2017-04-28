Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 25 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
21:02
Леонид Калошин: Вилков ошибся, назначив пенальти в ворота "Оренбурга" в матче с "Зенитом" (10)
Леонид Калошин: Вилков ошибся, назначив пенальти в ворота "Оренбурга" в матче с "Зенитом" (10)
20:19
Алексей Навальный: дорогой Албин, как "Порш" умудрились купить? Это сильно больше вашего годового дохода (56)
Алексей Навальный: дорогой Албин, как "Порш" умудрились купить? Это сильно больше вашего годового дохода (56)
16:22
Максим Бузникин: складывается впечатление, что "Спартаку" уже ничего не помешает стать первым (1)
Максим Бузникин: складывается впечатление, что "Спартаку" уже ничего не помешает стать первым (1)
15:43
У Мигеля Данни родилась дочка (7)
У Мигеля Данни родилась дочка (7)
Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч рублей
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин решением КДК РФС, заседание которого состоялось 28 апреля, был оштрафован на 30 тыс. рублей и условно дисквалифицирован на одну игру РФПЛ за неоднократный выход за пределы технической зоны без разрешения судьи в матче 25-го тура с ЦСКА (0:4). В соответствии с частью 4 статьи 29 дисциплинарного регламента РФС установлен испытательный срок продолжительностью до конца сезона 2016-2017 годов.
За скандирование зрителями оскорбительных выражений ЦСКА оштрафован на 80 тыс. рублей. За использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий "армейцы" оштрафованы на 90 тыс. рублей. За выход за пределы технической зоны без разрешения судьи главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оштрафован на 10 тыс. рублей.
РФС
За скандирование зрителями оскорбительных выражений ЦСКА оштрафован на 80 тыс. рублей. За использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий "армейцы" оштрафованы на 90 тыс. рублей. За выход за пределы технической зоны без разрешения судьи главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оштрафован на 10 тыс. рублей.
РФС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.