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Алексей Навальный: дорогой Албин, как "Порш" умудрились купить? Это сильно больше вашего годового дохода

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал слова вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина на видео о стадионе "Санкт-Петербург".

"Называет он меня на "ты" и "Леха" – понятное дело, петербуржец. А больше всего меня поразило, что он включил такого мужика-работягу и предлагает мне поработать лопатой и подышать бетоном. Это у него фишка такая: в ответ на обвинения на некомпетентности и плохой работе предлагать всем взять "лопату в руки".

То есть совершенно классический дармоед и нахлебник, живущий за счет нас уже 20 лет, купивший на чиновничью зарплату, понятное дело, Порш Кайен, желающий, чтоб мы не обращали внимание на распил миллиардов. А если обратили, то "идите берите лопату в руки".

Дорогой чиновник Албин, декларация ваша последняя где? Хотим взглянуть на нее очень. Пожалуйста, до мая опубликуйте. Содержательно есть что нам возразить? Без этих "Леха", "отработал миллиончик" и "опорочить Президента".

Что за фамилия тайного олигарха, "пилившего бюджет стадиона две пятилетки"? Мне очень интересно, назовите. Теперь я уж и требую не просто назвать, но и обратиться с заявлением в правоохранительные органы, раз некто "пилил две пятилетки". Уверен, что петербуржцы поддержат. Цифры о стоимости стадиона – это не "непонятные строки, мелькающие на экране", а таблица в описании со всеми нужными ссылками и подтверждениями. Не заметили? Меньше дышите бетонной пылью, она вредна. К слову, на современных стройках никто не должен дышать бетонной пылью, а лопаты сильно уступили место механизмам за последние 50 лет. Вы, наверное, этого тоже не заметили – на ваших стройках воруют так, что только на лопаты деньги и остаются.

Не обманывайте. То, что проводится как «благоустройство территории» – это многомиллиардные и коррупционные контракты по «Зенит-арене», это все понимают, а незаконность мы совсем недавно доказали.

Объясните все-таки, как Порш Кайен умудрились купить? Это сильно больше вашего годового дохода. В то, что копили и не ели несколько лет – не верю. Лицо у вас упитанное.

Сопровождения мне не надо. Обойдусь. Вам, в прекрасной России будущего, тоже сопровождение не понадобится – вас будет конвой водить», – написал Навальный на своем сайте.
Теги: Албин
Сегодня, 20:19
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№56 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees......
Цитата: zenit47
Цитата: vlees......
Цитата: zenit47
Цитата: vlees......
Цитата: Урал
тебе тоже хочется на "Порше" ездить?так купи,неужели денег от торговли родиной не хватает?попроси у пиндосов и у воришки ходорковского побольше на борьбу с "кровавым режимом..."

Вот и жертвы 1 канала подъехали laughing

вот и школота Навального на защиту встала!

laughing да да за него только школата,а вот за лысого вся русская элита laughing
My Webpage

это в офисе у навального что ли? и кто такой лысый?

Володька путин,и да это в офисе у Навального,пришли поклонницы Володьки,пока они живы еще есть те кто его поддерживает,а сами наверно живут на пенсию 10к expressionless

а может быть ваш Леха их сам нарядил?
Регистрация: 17.05.2013
№55 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:26) #
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online

Два сапога пара. Или вор у вора дубину спер! rage
Регистрация: 11.04.2016
№54 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:26) #
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online

Цитата: Black Fox
Только лес в Кирове ***л....

Это только вершина айсберга (грязно-белого ниxyя не цвета арктического льда) - древесный блуд выл выковырнуть на поверхность только чтоб слегка притормозить ретивых рэвольюционеров. Там если до конца копать - то..... Но там просто тогда засветятся большие люди, на кого Леха шестерил. А с древесиной они с братцем и Белых уже мутили сами. Ну и пожалте. Кто-то уже прочно покрылся гнидами в СИЗО.
Регистрация: 3.03.2007
№53 Написал: chubook (Сегодня, 21:25) #
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online

Цитата: Земляк Зёмы
Цитата: Conqueror
мало примера Украины?

мне пример Южной Корее больше по душе!
что вы с этой хохляндией как попугаи???

а вам известен феномен успешности Южной Кореи?
Регистрация: 26.07.2007
№52 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 21:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
всме добра.


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№51 Написал: DemanRap Саратов (Сегодня, 21:24) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: капля никотина
Цитата: DemanRap
То есть информация с сайта гос закупок больше не авиторитет да?))
Да.

Ну мне тогда не о чем с тобой точно разговаривать - раз ты не веришь в эти нолики в стоимости стадиона))))
Регистрация: 10.09.2010
№50 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:23) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DemanRap
Цитата: zenit47
а ты считал или веришь на слово?

Конкретнее вопрос можно ??? Вот конкретика на сайте госзакупок есть (ну если был там конечно и понимаешь о чем речь)

не был, вот поэтому и спрашиваю считал, проверял?
Регистрация: 17.05.2013
№49 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:22) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: werty1001
Навальный у кормушки не сидел

Только лес в Кирове писдил, да в Вашингтон приезжал отчитываться о том, какая в России страшная коррупция...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№48 Написал: DemanRap Саратов (Сегодня, 21:21) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: zenit47
а ты считал или веришь на слово?

Конкретнее вопрос можно ??? Вот конкретика на сайте госзакупок есть (ну если был там конечно и понимаешь о чем речь)
Регистрация: 10.09.2010
№47 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:21) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: werty1001
Я вот не пойму ты Иисуса ждешь?

Я вообще никого не жду - я работаю. Понятно?

Цитата: DemanRap
То есть информация с сайта гос закупок больше не авиторитет да?))

Да.
Регистрация: 3.03.2007
№46 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:19) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DemanRap
Цитата: капля никотина
Стадо интересуют только лозунги, и "жареные факты".
То есть информация с сайта гос закупок больше не авиторитет да?))

а ты считал или веришь на слово?
Регистрация: 17.05.2013
№45 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:17) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Ну какие пруфы? Он чел известный, с репутацией в узких кругах. В команде работал, потом решил так денег наживать, что низко. Ибо одно дело продавать бюджет, и совсем другое - Родину.

Это одно и тоже, бюджет и родина, только феодалы воруют реально, нанося абсолютно реальный ущерб всем жителям страны, и люди это каждый день видят своими глазами, а вот сказки про госдеп в этих узких кругах и рождаются, где пруфы билли?

Цитата: капля никотина
Навальный, чтоб понятно - это как Гудков. Посрался со своими в Думе, влетел где-то, все потерял - оп-па! - уже блеать, главный революционер, вместе с сынулей - на западных каналах, во всех шабашах за границей участник постоянный, на грантах всех - куда залезть посмел - ну просто Робеспьер, ипать - года четыре-пять назад сидел со всеми ровно (кого сейчас говном из лейки поливает) - бюджет осваивал на благо процветания и теде. А только от бюджета отодвинули - "К оружию, товарищи!!! На баррикады!!!"

Кому понятно? Тебе? Навальный у кормушки не сидел, так что про Гудковых аргумент так себе.

Цитата: капля никотина
Блеать - они там все такие мразотвари, что оторопь берет. А Лешка вишь, еще и в белом. Смеет обличать. По мне так это все вообще за гранью - Геббельс в гробу исполнил четверной "тулуп".

Я вот не пойму ты Иисуса ждешь? Второго пришествия, чтобы поднял Россию с колен? Клизма и дерьмо, как всегда, нужно выбирать из того что есть.
Регистрация: 7.06.2007
№44 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:17) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: капля никотина
На виноградники - жучок.


Лучше филоксеру. И хyй он урожай соберет.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№43 Написал: DemanRap Саратов (Сегодня, 21:16) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Conqueror
Ответьте навальнята на мои вопросы:

А вопрос какой?? пусть будет треш как есть и надо всем молчать - а то обязательно развал страны да???
Да никто из "Навальнят" не рассчитывает на пенсию как и на ману небесную.. Это Вовчик держится затсчет социалки))
Крым никто не отдает - узбагойся
Какие вопросы еще остались?

Цитата: капля никотина
Стадо интересуют только лозунги, и "жареные факты".

То есть информация с сайта гос закупок больше не авиторитет да?))
Регистрация: 10.09.2010
№42 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:15) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Black Fox
Спор двух евреев о том, кто из них больше украл...У этого Порш, у того виноградники во Франции, заработанные наверное блоггерством...
Чума на оба ваши дома!

На виноградники - жучок.
Регистрация: 3.03.2007
№41 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 21:12) #
  • +2
  •  (2)
online

А Порш у него по доверенности. Зуб даю. На друга детства записан, бизнесмена средней руки, по невероятному стечению обстоятельств работающего на благо города и бюджета.

Как очень к месту высказался на эту тему папский легат Арнольд Амальрик: Жгите всех, Бог узнает своих.


--------------------
Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
№40 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:11) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: DemanRap
Парни, тут ща нам все расскажут как все было!!!

А вам зачем? Вы не для этого совсем. Стадо интересуют только лозунги, и "жареные факты". Вот жрите, что вам сваливают СМИ.

Леха же свой пацан! Он за народ! У него прямо на eбaльнике написано все это. Ангел, епта - иже херувимов.
Регистрация: 3.03.2007
№39 Написал: Conqueror (Сегодня, 21:10) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DemanRap
Давай поговорим про суды - это показатель.


Дама говорила о другом суде. Не о Российском. Как же так, господин юрист? Там тоже все решили как надо.
Ответьте навальнята на мои вопросы:
Цитата: Conqueror
Вам 90-х мало после развала союза, или мало примера Украины? Где там демократия, которую хотели построить?

Цитата: Conqueror
Вы с чего взяли, что Навальный Вам будет по 100 тысяч платить пенсии?

Цитата: Conqueror
Вы например Крым возвращать планируете? Или как? А компенсации платить? А подписывать договор о сокращении ядерных вооружений?

Цитата: Conqueror
Какие вы странные? То власть законы не соблюдает, творит что хочет, то накопать не может. Если она такая преступная, то чего ж не сфабрикует?
Регистрация: 25.08.2016
№38 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 21:08) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees......
Цитата: Skyline
а у навального зп хватает на ланд ровер? smile
забавно наблюдать как 2 вора друг друга обсерают

Навальный вор?вау как интересно,пруфы давай

А Вы докажете, что этот дятел Албин вор? Думаю, нет, чтобы в суде отстаивать свои утверждения. А организовать фонд по борьбе с коррупцией, я думаю, и вы сможете как Навальный. Вот эта амеба и прикрывается им и на грантах забугорных сидит. А другая дрянь на официальной должности ворует, причем, фамилию сменил уже, когда был на должности в другом регионе, на сколько я знаю.
Регистрация: 9.11.2010
№37 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 21:07) #
  • -1
  •  (3)
online

Есть декларация и справка,
И лозунги давно запущены.
Но тявкает на сявку сявка,
Та, что к кормушке не допущена..


--------------------
Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
№36 Написал: DemanRap Саратов (Сегодня, 21:07) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Навальный обосрался со своей лживой информацией про Медведева.Ему даже в европейском коррупционном суде отказали.Назвав его творёнку ховном.

Давай поговорим про суды - это показатель. Передача по НТВ про Навального шла почти час. и знаешь какой аргумент был у НТВ в суде главный??? а я как юрист расскажу - мы не про Леху конкретно))) мы так - просто о фамилии Навальный)))
Регистрация: 10.09.2010
№35 Написал: vlees...... (Сегодня, 21:06) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Цитата: vlees......
Цитата: zenit47
Цитата: vlees......
Цитата: Урал
тебе тоже хочется на "Порше" ездить?так купи,неужели денег от торговли родиной не хватает?попроси у пиндосов и у воришки ходорковского побольше на борьбу с "кровавым режимом..."

Вот и жертвы 1 канала подъехали laughing

вот и школота Навального на защиту встала!

laughing да да за него только школата,а вот за лысого вся русская элита laughing
My Webpage

это в офисе у навального что ли? и кто такой лысый?

Володька путин,и да это в офисе у Навального,пришли поклонницы Володьки,пока они живы еще есть те кто его поддерживает,а сами наверно живут на пенсию 10к expressionless
Регистрация: 27.04.2017
№34 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:06) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спор двух евреев о том, кто из них больше украл...У этого Порш, у того виноградники во Франции, заработанные наверное блоггерством...
Чума на оба ваши дома!


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№33 Написал: Conqueror (Сегодня, 21:05) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees......
Бляа даже спорить с вами в падлу,все ваши аргументы кончаются а вы видели что там на Украине?а вы помните что было в 90е?ясно понятно че


В падлу, или сказать нечего? По-моему второе. Ибо пока вы не найдете ответ, на эти вопросы, а также на вопросы, как друг США Навальный, будет управлять страной, стоять за него как-то странно.
Регистрация: 25.08.2016
№32 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 21:03) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 13iv74
Когда выйдешь на пенсию и будешь получать по 13тыс рублей,

а я уже хлебнул "прелестной" жизни в правлении подобных сучьих либерастов в 90-е,когда служил в армии,которая была больше похожа на скопище бомжей и нам приходилось бегать за забор,чтобы стрельнуть сигаретку,после армии,когда получал жалкие копейки да и те с задержкой по 3-6 месяцев...зато наши демократы-правители ездили по заграницам,там им все были рады,похлопывали по спинам,мол верной дорогой идёте товарищи...
Регистрация: 9.01.2015
№31 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 21:03) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Навальный обосрался со своей лживой информацией про Медведева.Ему даже в европейском коррупционном суде отказали.Назвав его творёнку ховном.
Регистрация: 15.06.2016
№30 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:02) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees......
Цитата: zenit47
Цитата: vlees......
Цитата: Урал
тебе тоже хочется на "Порше" ездить?так купи,неужели денег от торговли родиной не хватает?попроси у пиндосов и у воришки ходорковского побольше на борьбу с "кровавым режимом..."

Вот и жертвы 1 канала подъехали laughing

вот и школота Навального на защиту встала!

laughing да да за него только школата,а вот за лысого вся русская элита laughing
My Webpage

это в офисе у навального что ли? и кто такой лысый?
Регистрация: 17.05.2013
№29 Написал: Conqueror (Сегодня, 21:01) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Земляк Зёмы
чтож на второго накопать ни чего не могут?! и почему не подают на него в суд за клевету!??


Какие вы странные? То власть законы не соблюдает, творит что хочет, то накопать не может. Если она такая преступная, то чего ж не сфабрикует?
Регистрация: 25.08.2016
№28 Написал: numen55 (Сегодня, 21:01) #
  • 0
  •  (2)

беда в том, что всё бла бла, а они всё проглотят и не подавятся, только у "энтих" борцов за спорт и здоровый образ жизни- их здоровый образ жизни сауна, коньяк и бабы!, а спорт им по большому месту т.е. по жопе!
Регистрация: 28.04.2017
№27 Написал: DemanRap Саратов (Сегодня, 21:00) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: капля никотина
Он чел известный, с репутацией в узких кругах.

Парни, тут ща нам все расскажут как все было!!!
Регистрация: 10.09.2010
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