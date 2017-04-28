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Алексей Навальный: дорогой Албин, как "Порш" умудрились купить? Это сильно больше вашего годового дохода
Известный российский оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал слова вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина на видео о стадионе "Санкт-Петербург".
"Называет он меня на "ты" и "Леха" – понятное дело, петербуржец. А больше всего меня поразило, что он включил такого мужика-работягу и предлагает мне поработать лопатой и подышать бетоном. Это у него фишка такая: в ответ на обвинения на некомпетентности и плохой работе предлагать всем взять "лопату в руки".
То есть совершенно классический дармоед и нахлебник, живущий за счет нас уже 20 лет, купивший на чиновничью зарплату, понятное дело, Порш Кайен, желающий, чтоб мы не обращали внимание на распил миллиардов. А если обратили, то "идите берите лопату в руки".
Дорогой чиновник Албин, декларация ваша последняя где? Хотим взглянуть на нее очень. Пожалуйста, до мая опубликуйте. Содержательно есть что нам возразить? Без этих "Леха", "отработал миллиончик" и "опорочить Президента".
Что за фамилия тайного олигарха, "пилившего бюджет стадиона две пятилетки"? Мне очень интересно, назовите. Теперь я уж и требую не просто назвать, но и обратиться с заявлением в правоохранительные органы, раз некто "пилил две пятилетки". Уверен, что петербуржцы поддержат. Цифры о стоимости стадиона – это не "непонятные строки, мелькающие на экране", а таблица в описании со всеми нужными ссылками и подтверждениями. Не заметили? Меньше дышите бетонной пылью, она вредна. К слову, на современных стройках никто не должен дышать бетонной пылью, а лопаты сильно уступили место механизмам за последние 50 лет. Вы, наверное, этого тоже не заметили – на ваших стройках воруют так, что только на лопаты деньги и остаются.
Не обманывайте. То, что проводится как «благоустройство территории» – это многомиллиардные и коррупционные контракты по «Зенит-арене», это все понимают, а незаконность мы совсем недавно доказали.
Объясните все-таки, как Порш Кайен умудрились купить? Это сильно больше вашего годового дохода. В то, что копили и не ели несколько лет – не верю. Лицо у вас упитанное.
Сопровождения мне не надо. Обойдусь. Вам, в прекрасной России будущего, тоже сопровождение не понадобится – вас будет конвой водить», – написал Навальный на своем сайте.
"Называет он меня на "ты" и "Леха" – понятное дело, петербуржец. А больше всего меня поразило, что он включил такого мужика-работягу и предлагает мне поработать лопатой и подышать бетоном. Это у него фишка такая: в ответ на обвинения на некомпетентности и плохой работе предлагать всем взять "лопату в руки".
То есть совершенно классический дармоед и нахлебник, живущий за счет нас уже 20 лет, купивший на чиновничью зарплату, понятное дело, Порш Кайен, желающий, чтоб мы не обращали внимание на распил миллиардов. А если обратили, то "идите берите лопату в руки".
Дорогой чиновник Албин, декларация ваша последняя где? Хотим взглянуть на нее очень. Пожалуйста, до мая опубликуйте. Содержательно есть что нам возразить? Без этих "Леха", "отработал миллиончик" и "опорочить Президента".
Что за фамилия тайного олигарха, "пилившего бюджет стадиона две пятилетки"? Мне очень интересно, назовите. Теперь я уж и требую не просто назвать, но и обратиться с заявлением в правоохранительные органы, раз некто "пилил две пятилетки". Уверен, что петербуржцы поддержат. Цифры о стоимости стадиона – это не "непонятные строки, мелькающие на экране", а таблица в описании со всеми нужными ссылками и подтверждениями. Не заметили? Меньше дышите бетонной пылью, она вредна. К слову, на современных стройках никто не должен дышать бетонной пылью, а лопаты сильно уступили место механизмам за последние 50 лет. Вы, наверное, этого тоже не заметили – на ваших стройках воруют так, что только на лопаты деньги и остаются.
Не обманывайте. То, что проводится как «благоустройство территории» – это многомиллиардные и коррупционные контракты по «Зенит-арене», это все понимают, а незаконность мы совсем недавно доказали.
Объясните все-таки, как Порш Кайен умудрились купить? Это сильно больше вашего годового дохода. В то, что копили и не ели несколько лет – не верю. Лицо у вас упитанное.
Сопровождения мне не надо. Обойдусь. Вам, в прекрасной России будущего, тоже сопровождение не понадобится – вас будет конвой водить», – написал Навальный на своем сайте.
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