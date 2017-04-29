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Равиль Сабитов: "Локомотив" проиграл два последних матча, но в финале Кубка будет всё иначе (4)
Равиль Сабитов: "Локомотив" проиграл два последних матча, но в финале Кубка будет всё иначе (4)
19:02
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
18:33
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
Юрий Сёмин: сейчас у "Локомотива" сложный период, и мы должны пройти его вместе
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин после поражения команды в матче 26-го тура РФПЛ с "Рубином" (0:1) отметил, что тренерский штаб пытался убедить игроков не думать о предстоящем финальном матче Кубка России с "Уралом", который пройдёт 2 мая в Сочи.
"Мы всё делали для того, чтобы команда думала не только о финале. К финалам всегда проще готовиться с положительными эмоциями, нежели с отрицательными. А у нас были поражение в игре с ЦСКА, сложный матч с "Амкаром", сегодняшняя игра… Мы не заслуживали поражения, но так вышло.
Ждём всех наших болельщиков в Сочи. Приезжайте, ведь нам очень сильно нужна поддержка. Сейчас у нас сложный период, и мы должны проходить его вместе", - цитирует Сёмина "Чемпионат.сом".
"Мы всё делали для того, чтобы команда думала не только о финале. К финалам всегда проще готовиться с положительными эмоциями, нежели с отрицательными. А у нас были поражение в игре с ЦСКА, сложный матч с "Амкаром", сегодняшняя игра… Мы не заслуживали поражения, но так вышло.
Ждём всех наших болельщиков в Сочи. Приезжайте, ведь нам очень сильно нужна поддержка. Сейчас у нас сложный период, и мы должны проходить его вместе", - цитирует Сёмина "Чемпионат.сом".
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