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Юрий Сёмин: сейчас у "Локомотива" сложный период, и мы должны пройти его вместе

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин после поражения команды в матче 26-го тура РФПЛ с "Рубином" (0:1) отметил, что тренерский штаб пытался убедить игроков не думать о предстоящем финальном матче Кубка России с "Уралом", который пройдёт 2 мая в Сочи.

"Мы всё делали для того, чтобы команда думала не только о финале. К финалам всегда проще готовиться с положительными эмоциями, нежели с отрицательными. А у нас были поражение в игре с ЦСКА, сложный матч с "Амкаром", сегодняшняя игра… Мы не заслуживали поражения, но так вышло.

Ждём всех наших болельщиков в Сочи. Приезжайте, ведь нам очень сильно нужна поддержка. Сейчас у нас сложный период, и мы должны проходить его вместе", - цитирует Сёмина "Чемпионат.сом".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 21:07
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:56) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Нефиг было булки выставлять перед ЦСКА.
Команде конечно победы в финале, но выводы по результату позорного матча должны быть сделаны.
А то играли, стремились а встретили команду, которой именно сейчас позарез нужны очки и сразу разучились играть и желание улетучилось.


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a.D.t.S
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Praise The Pope
-1383
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