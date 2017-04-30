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Евгений Кафельников: Артема Дзюбу от души с чемпионством "Спартака"

Известный теннисист, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников после матча красно-белых против ЦСКА (2:1) поздравил форварда "Зенита" Артема Дзюбу с чемпионством московской команды.

"Артема Дзюбу от души с чемпионством "Спартака", - написал Кафельников в твиттере.
Теги: Дзюба Спартак ЦСКА
Сегодня, 21:19
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33
(10)
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№33 Написал: AVG Россия (Сегодня, 22:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit1970
И палка раз в 16 лет стреляет!!!!!!!!!!!!!
Я знаю одну помойку , так там одуванчик вырос .Первый раз за 65 лет.
Регистрация: 18.11.2016
№32 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ЧР
тут половина деревень старше вашей псевдостолицы.

Хоть и дятел, а про деревню в точку, молодец.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№31 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 21:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees......
blush блин обидно будет если голубое шапито займет 2 место,кони заслужили больше

Ты недооцениваешь Гнидера, он конечно расстроился (в смысле потерял три очка), но всё ещё на коне или на лошади. У него тоже карманные судьи и футбольные чиновники есть. Запасайся попкорном - эфире битва за второе место. На кону - серебряные шпоры и серебряный газовый ключ.


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
№30 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 21:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Ой, провенциальщина, блин, серая. Надо привыкать, как в 17-ом году, чернь пришла к власти, умеют выделить самое главное в чемпионстве своей команды, кули там.

твоему городу сколько лет, построенному по блажи? тут половина деревень старше вашей псевдостолицы... провинциал сопливый.
Регистрация: 14.03.2010
№29 Написал: Валерий Ветров (Сегодня, 21:57) #
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online

Бомжи главный вредитель нашего футбола мешок с деньгами сломали у себя в запасе не одного игрока
Регистрация: 30.04.2017
№28 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:52) #
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online

удивительно, что нам хоть один пенальти дали пробить
Регистрация: 20.04.2016
№27 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 21:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit1970
И палка раз в 16 лет стреляет!!!!!!!!!!!!!

стреляет команда. Дзю ушел и команда нашла ему замены, которые реально захотели стать чемпионами. а Дзю ушел, не сумев стать лидером среди равных, а примазался к Халку, но когда Халк ушел, то сам Дзю оказался никем и неспособен стать лидером... вот и вся оценка. трудно поднять Атлетико над Барсой и Реалом, легче придти в Реал и примазаться к ним...
Регистрация: 14.03.2010
№26 Написал: zenitkruchespartaka (Сегодня, 21:50) #
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Цитата: VitO1954
Надо быть такимБезтолковым играть в Спартак и передти в зенит

Ну, прям как ты...
Регистрация: 15.02.2017
№25 Написал: VitO1954 (Сегодня, 21:48) #
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Надо быть такимБезтолковым играть в Спартак и передти в зенит
Регистрация: 8.04.2017
№24 Написал: урсукляк (Сегодня, 21:45) #
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Цитата: zenit1970
палка раз в 16 лет стреляет!!!!!!

ЭТО не палка, это тухлая свинячья косточка пукнула до первой игры в ЛЧ
Регистрация: 23.04.2017
№23 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ой, провенциальщина, блин, серая. Надо привыкать, как в 17-ом году, чернь пришла к власти, умеют выделить самое главное в чемпионстве своей команды, кули там.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№22 Написал: zenit1970 Петербург (Сегодня, 21:43) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
И палка раз в 16 лет стреляет!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 6.03.2008
№21 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:38) #
  • +2
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laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№20 Написал: vlees...... (Сегодня, 21:37) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кир Мяс
Цитата: vlees......
блин обидно будет если голубое шапито займет 2 место,кони заслужили больше


Краснодар обойдет Зенит

не,шансов 0 у них,после игры с уралом я окончательно убедился что бомжей будут тянуть в зону лч.
Регистрация: 27.04.2017
№19 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:35) #
  • 0
  •  (10)
online

Цитата: vlees......
блин обидно будет если голубое шапито займет 2 место,кони заслужили больше


Краснодар обойдет Зенит
Регистрация: 20.04.2016
№18 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:35) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Я пришел в Зенит собирать титулы" слова Дзюбы в начале сезона.
Регистрация: 20.03.2014
№17 Написал: vlees...... (Сегодня, 21:34) #
  • +2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
blush блин обидно будет если голубое шапито займет 2 место,кони заслужили больше
Регистрация: 27.04.2017
№16 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:34) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюбе бы вообще в лч попасть еще) в последнем туре Краснодар, а перед ним - Шпалыч)))
Регистрация: 24.11.2008
№15 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 21:32) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
ЕЕЕЕЕЕЕ
Присоединяемся!!!
Регистрация: 11.06.2016
№14 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 21:31) #
  • -11
  •  (29)
online

Дзюба уже 2 года в ЛЧ играет и дальше будет,а шпортальке ему еще 15 лет это чемпионство припоминать будет. Вперьод,шпортаг,ждем АИК.
Регистрация: 8.08.2012
№13 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 21:31) #
  • +3
  •  (21)
Болеет за:
«Краснодар»
И этот клоун зарекался не ходить на матчи "Спартака" еще пару месяцев назад. Быстро же переобулся,но троллить Дзюбу это явный перебор.
Регистрация: 20.02.2013
№12 Написал: Hitman (Сегодня, 21:31) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
sweat_smile
Регистрация: 20.04.2017
№11 Написал: fd65 (Сегодня, 21:30) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: marochkin.sergej
Спартак подарил Дзюбе Лигу Чемпионов.

Это не факт. Ослики посильнее будут. По справедливости бомжам в ЛЧ делать нечего.
Регистрация: 3.12.2016
№10 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:27) #
  • +6
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ахахах,игрочишка пошёл во время за трофеем,тем самым нам помог.
Регистрация: 12.02.2013
№9 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 21:27) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: trent
smile smile smile smile smile

bowtie smile smile smile smile smile smile


--------------------
только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
№8 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 21:24) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Присоединяюсь! Нашел себя, говорят... И мы себя нашли!!!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№7 Написал: Ахилл (Сегодня, 21:24) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Блин, я выпил, и то так не говорю. Сначала-официальное чемпионство, ну а девочки-а девочки потом...


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achill. На сайте с 04.09.2007. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№6 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 21:24) #
  • -2
  •  (10)
online

кризис от долгого ожидания.
Регистрация: 21.04.2009
№5 Написал: marochkin.sergej Ivanovo (Сегодня, 21:23) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спартак подарил Дзюбе Лигу Чемпионов.
Регистрация: 19.07.2014
№4 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 21:23) #
  • +8
  •  (22)
Болеет за:
«Спартак»
Красавчик!Я тоже от всей души игрочишку поздровляю!!Его мечта сбылась))))
Регистрация: 3.11.2016
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