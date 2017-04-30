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21:28
Виталий Мутко: после сегодняшней победы в дерби шансы на чемпионство у "Спартака" высочайшие (3)
Виталий Мутко: после сегодняшней победы в дерби шансы на чемпионство у "Спартака" высочайшие (3)
21:06
Андрей Червиченко: игра Васина в эпизоде с голом Глушакова? Защитников уже на уровне детской школы выгоняли за такие ошибки (35)
Андрей Червиченко: игра Васина в эпизоде с голом Глушакова? Защитников уже на уровне детской школы выгоняли за такие ошибки (35)
20:38
ЦСКА - Спартак. Оценки команд (14)
ЦСКА - Спартак. Оценки команд (14)
20:32
Георгий Джикия: есть «Зенит», есть ЦСКА. А есть «Спартак», который их обыграл 2:1 (видео) (12)
Георгий Джикия: есть «Зенит», есть ЦСКА. А есть «Спартак», который их обыграл 2:1 (видео) (12)
19:23
Хамес Родригес: когда я выхожу на поле, я всегда пытаюсь быть максимально полезным для команды
Хамес Родригес: когда я выхожу на поле, я всегда пытаюсь быть максимально полезным для команды
19:17
"Спартак" одержал победу над ЦСКА (284)
"Спартак" одержал победу над ЦСКА (284)
16:26
Дмитрий Радченко: если "Спартак" победит в дерби, его можно будет поздравить с чемпионством (4)
Дмитрий Радченко: если "Спартак" победит в дерби, его можно будет поздравить с чемпионством (4)
Евгений Кафельников: Артема Дзюбу от души с чемпионством "Спартака"
Известный теннисист, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников после матча красно-белых против ЦСКА (2:1) поздравил форварда "Зенита" Артема Дзюбу с чемпионством московской команды.
"Артема Дзюбу от души с чемпионством "Спартака", - написал Кафельников в твиттере.
"Артема Дзюбу от души с чемпионством "Спартака", - написал Кафельников в твиттере.
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