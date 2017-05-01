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Финал Кубка России в фан-зоне Екатеринбурга посмотрят около 2 тысяч болельщиков "Урала"

Порядка 2 тысяч болельщиков "Урала" ожидается в фан-зоне в центре Екатеринбурга, организованной для просмотра финала Кубка России, сообщает ТАСС.

Игра будет показана на большом экране в центре Екатеринбурга, в пешеходной зоне на улице Вайнера. Фан-зона откроется за 1 час 45 минут до начала матча (18:45 мск, 20:45 по местному времени). Гостей мероприятия ждут выступления музыкальных групп, а также конкурсы, в которых можно будет выиграть призы от партнеров "Урала" и фирменную атрибутику клуба.
Теги: Урал Локомотив
Сегодня, 17:01
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