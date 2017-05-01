Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 25 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
13:29
Дарио Срна: буду больше счастлив выиграть чемпионство с "Шахтером", чем Лигу чемпионов с "Барселоной" (6)
Дарио Срна: буду больше счастлив выиграть чемпионство с "Шахтером", чем Лигу чемпионов с "Барселоной" (6)
12:30
Виталий Мутко: Безбородов доказал, что наши судьи могут обслуживать матчи самого высокого уровня (14)
Виталий Мутко: Безбородов доказал, что наши судьи могут обслуживать матчи самого высокого уровня (14)
09:28
Валерий Масалитин: "Спартак" еще может и потеряет очки, но вопрос чемпионства уже все равно закрыт (2)
Валерий Масалитин: "Спартак" еще может и потеряет очки, но вопрос чемпионства уже все равно закрыт (2)
Вчера 23:40
"Интер" на своем поле уступил "Наполи"
"Интер" на своем поле уступил "Наполи"
Вчера 23:37
"Атлетик" в гостях разгромил "Сельту"
"Атлетик" в гостях разгромил "Сельту"
Финал Кубка России в фан-зоне Екатеринбурга посмотрят около 2 тысяч болельщиков "Урала"
Порядка 2 тысяч болельщиков "Урала" ожидается в фан-зоне в центре Екатеринбурга, организованной для просмотра финала Кубка России, сообщает ТАСС.
Игра будет показана на большом экране в центре Екатеринбурга, в пешеходной зоне на улице Вайнера. Фан-зона откроется за 1 час 45 минут до начала матча (18:45 мск, 20:45 по местному времени). Гостей мероприятия ждут выступления музыкальных групп, а также конкурсы, в которых можно будет выиграть призы от партнеров "Урала" и фирменную атрибутику клуба.
Игра будет показана на большом экране в центре Екатеринбурга, в пешеходной зоне на улице Вайнера. Фан-зона откроется за 1 час 45 минут до начала матча (18:45 мск, 20:45 по местному времени). Гостей мероприятия ждут выступления музыкальных групп, а также конкурсы, в которых можно будет выиграть призы от партнеров "Урала" и фирменную атрибутику клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.