Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 25 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Данни: надеюсь, "Томь" скоро вернется в Премьер-лигу

Капитан "Зенита" Данни после матча 26-го тура чемпионата России с "Томью" (2:0) похвалил соперника.

– У "Томи" очень молодая команда. Какое впечатление она оставила?

– Мне она понравилась. Это будущее томского футбола, и надеюсь, что они скоро вернутся в премьер-лигу. Это будет плюсом и для томского, и для всего российского футбола. Гол посвятил дочке? Конечно. У меня была особенная мотивация, но вне зависимости от этого мы должны были сыграть успешно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Данни Зенит Томь
Сегодня, 18:17
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:22) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мигель кстати забил 50 мяч за Зенит в чемпионатах России и даже на сайте Зенитовском не написали.Эксперты.Только коменты чистить научились.


--------------------
Лучески уйдут,Зенит останется.Надеюсь кибитка цыганская на подходе.
Регистрация: 25.03.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.