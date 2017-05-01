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Данни: надеюсь, "Томь" скоро вернется в Премьер-лигу
Капитан "Зенита" Данни после матча 26-го тура чемпионата России с "Томью" (2:0) похвалил соперника.
– У "Томи" очень молодая команда. Какое впечатление она оставила?
– Мне она понравилась. Это будущее томского футбола, и надеюсь, что они скоро вернутся в премьер-лигу. Это будет плюсом и для томского, и для всего российского футбола. Гол посвятил дочке? Конечно. У меня была особенная мотивация, но вне зависимости от этого мы должны были сыграть успешно.
"Спорт-Экспресс"
– У "Томи" очень молодая команда. Какое впечатление она оставила?
– Мне она понравилась. Это будущее томского футбола, и надеюсь, что они скоро вернутся в премьер-лигу. Это будет плюсом и для томского, и для всего российского футбола. Гол посвятил дочке? Конечно. У меня была особенная мотивация, но вне зависимости от этого мы должны были сыграть успешно.
"Спорт-Экспресс"
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