Данни: надеюсь, "Томь" скоро вернется в Премьер-лигу

Капитан "Зенита" Данни после матча 26-го тура чемпионата России с "Томью" (2:0) похвалил соперника.– Мне она понравилась. Это будущее томского футбола, и надеюсь, что они скоро вернутся в премьер-лигу. Это будет плюсом и для томского, и для всего российского футбола. Гол посвятил дочке? Конечно. У меня была особенная мотивация, но вне зависимости от этого мы должны были сыграть успешно.