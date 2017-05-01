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Юрий Семин: у меня пять трофеев, я уже рекордсмен

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии финального матча Кубка России с "Уралом" заявил, что Кубок России — 2007, который "железнодорожники" завоевали с ним в должности президента клуба, также идет в его личный зачет. Таким образом, Семин считает, что имеет пять трофеев и уже обошел Валерия Газзаева по количеству завоеванных им Кубков страны.

"Вообще-то я уже рекордсмен. Обладаю пятью трофеями. Почему вы не считаете победный финал 2007 года, когда я был президентом "Локомотива"? Учитываются только регалии, выигранные в качестве тренера? Нет, никогда не слышал о таком разделении", - цитирует Семина "Газета.ру".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 21:23
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№3 Написал: Hitman (Сегодня, 21:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serg.mixaylow
А супер кубок трофей или нет???

это выставочный ,одиночный шоу матч, с вручением памятной говночашки
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:44) #
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Цитата: serg.mixaylow
А супер кубок трофей или нет???

Обычно это у нормальных считается за значок ГТО. А у ослов, например, этот кубок приравнивается к золоту. Тут не угадаешь.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: serg.mixaylow железногорск курская область (Сегодня, 21:40) #
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Болеет за:
«Рубин»
А супер кубок трофей или нет???


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Рубин - тверже только Алмаз!!!
Регистрация: 31.01.2012
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