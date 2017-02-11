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ЦСКА нацелился на форварда бразильского клуба "Ботафого" Сассу

ЦСКА заинтересовался нападающим бразильского клуба "Ботафого" Сассой.

Контракт 23-летнего игрока с его нынешней командой истекает в конце этого года, и армейцы могут попытаться подписать форварда зимой 2018-го, сообщает Extra Online.

В текущем сезоне чемпионата штата Рио-де-Жанейро Сасса провел за свою команду 11 матчей, в которых отметился пятью забитыми голами.

"Газета.ру"
Теги: ЦСКА
Вчера, 23:25
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»

11.02.2017
«Локомотив» пытался приобрести нападающего «Ботафого» Сассу. По сведениям Globoesporte, российский клуб предложил за футболиста 1,5 миллиона евро. Однако бразильцы отклонили предложение москвичей. «Ботафого» требует за нападающего не менее 3,5 миллиона евро.

Контракт Сассы с клубом истекает по окончании 2017-го года. В минувшем сезоне бразильский форвард забил 14 голов в 30 поединках во всех турнирах и вошел в число лучших бомбардиров местной Серии А.

Источник: https://m.footballhd.ru/allne
ws/premierliganews/172040-bot
afogo-otkazal-lokomotivu-v-pr
odazhe-sassy.html


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Регистрация: 21.04.2015
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