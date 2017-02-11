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"Крылья Советов" и "Оренбург" сыграли вничью (5)
ЦСКА нацелился на форварда бразильского клуба "Ботафого" Сассу
ЦСКА заинтересовался нападающим бразильского клуба "Ботафого" Сассой.
Контракт 23-летнего игрока с его нынешней командой истекает в конце этого года, и армейцы могут попытаться подписать форварда зимой 2018-го, сообщает Extra Online.
В текущем сезоне чемпионата штата Рио-де-Жанейро Сасса провел за свою команду 11 матчей, в которых отметился пятью забитыми голами.
"Газета.ру"
Контракт 23-летнего игрока с его нынешней командой истекает в конце этого года, и армейцы могут попытаться подписать форварда зимой 2018-го, сообщает Extra Online.
В текущем сезоне чемпионата штата Рио-де-Жанейро Сасса провел за свою команду 11 матчей, в которых отметился пятью забитыми голами.
"Газета.ру"
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