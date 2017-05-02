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Илья Геркус: с такими тренерами не победить невозможно
"Локомотив" не мог не завоевать Кубок России, имея такой тренерский штаб, сказал президент клуба Илья Геркус. "Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в финале Кубка России и стал семикратным обладателем трофея.
"Это наша победа, все её заслужили: болельщики, игроки, тренеры. С такими тренерами не победить невозможно, они только своим взглядом всех гнали вперед. Это общая победа, это должно было случиться", - цитирует Геркуса ТАСС.
"Это наша победа, все её заслужили: болельщики, игроки, тренеры. С такими тренерами не победить невозможно, они только своим взглядом всех гнали вперед. Это общая победа, это должно было случиться", - цитирует Геркуса ТАСС.
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