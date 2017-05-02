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Александр Тарханов: "Локомотив" не дал Павлюченко и остальным ничего сделать
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов, комментируя прошедший финальный матч Кубка России с "Локомотивом" (0:2), высоко оценил игру соперника в обороне.
"Локо" не дал Павлюченко и остальным ничего сделать. Прессинговали соперники очень хорошо. Выхода у нас не было, как только проводить замену. Нападающие — люди зависимые. Какая-то боязнь финала у нас была — мы много мяч выбивали, хотя обычно этим не злоупотребляем, заставляем игроков обороны выходить вперед через пас. А здесь мы после безадресных выносов в поле если и осуществляли подбор, то соперники тут же накрывали", - цитирует Тарханова "Газета.ру".
"Локо" не дал Павлюченко и остальным ничего сделать. Прессинговали соперники очень хорошо. Выхода у нас не было, как только проводить замену. Нападающие — люди зависимые. Какая-то боязнь финала у нас была — мы много мяч выбивали, хотя обычно этим не злоупотребляем, заставляем игроков обороны выходить вперед через пас. А здесь мы после безадресных выносов в поле если и осуществляли подбор, то соперники тут же накрывали", - цитирует Тарханова "Газета.ру".
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