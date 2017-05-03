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Ари: Фидлер ударил Фарфана, я не смог это стерпеть

Форвард "Локомотива" Ари после победы (2:0) над "Уралом" в финале Кубка России 2017 рассказал о своём участии в потасовке, которая возникла между футболистами концовке матча.

"Мне сложно объяснить ситуацию, потому что я чётко могу выражать свои мысли по-русски лишь на футбольном поле. Могу сказать, что Артём Фидлер ударил Джефферсона Фарфана, я не смог это стерпеть", – цитирует Ари "Матч ТВ".
Теги: Ари Фидлер Фарфан Локомотив Урал
Сегодня, 00:32
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№1 Написал: нетрал (Сегодня, 00:40) #
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тупо бодались, а ты налетел, как ..ука сзади и в голову! тварь ...за такое запинали бы, ни кто бы не возмутился ...ну кроме паравозов если!
Регистрация: 26.04.2017
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