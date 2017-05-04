Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Олег Кузьмин: о сборной даже не думаю

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин рассказал, что набирает форму с каждым матчем.

"Сейчас, конечно, не в лучших кондициях - все-таки чувствуется долгий перерыв. После первой игры тяжело было, после "Локомотива" лучше. Все-таки тренироваться это одно, а играть другое; необходим игровой тонус, а когда постоянно играешь, состояние намного лучше.

О сборной сейчас вообще не думаю. Для меня важно сейчас играть за клуб и как можно больше радовать казанских болельщиков", - цитирует Кузьмина ТАСС.
Теги: Кузьмин Рубин
Сегодня, 22:21
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.