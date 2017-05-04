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Олег Кузьмин: о сборной даже не думаю
Защитник "Рубина" Олег Кузьмин рассказал, что набирает форму с каждым матчем.
"Сейчас, конечно, не в лучших кондициях - все-таки чувствуется долгий перерыв. После первой игры тяжело было, после "Локомотива" лучше. Все-таки тренироваться это одно, а играть другое; необходим игровой тонус, а когда постоянно играешь, состояние намного лучше.
О сборной сейчас вообще не думаю. Для меня важно сейчас играть за клуб и как можно больше радовать казанских болельщиков", - цитирует Кузьмина ТАСС.
"Сейчас, конечно, не в лучших кондициях - все-таки чувствуется долгий перерыв. После первой игры тяжело было, после "Локомотива" лучше. Все-таки тренироваться это одно, а играть другое; необходим игровой тонус, а когда постоянно играешь, состояние намного лучше.
О сборной сейчас вообще не думаю. Для меня важно сейчас играть за клуб и как можно больше радовать казанских болельщиков", - цитирует Кузьмина ТАСС.
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