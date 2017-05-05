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"Томь" может не пройти вовремя лицензирование на следующий сезон

"Томь" из-за отсутствия денег, необходимых для погашения долгов, рискует не пройти во время лицензирование на сезон-2017/18, сообщил генеральный директор томичей Руслан Киселев.

"Мы только отправили все бумаги, но для того, чтобы их рассмотрели необходимо погасить все задолженности, которые нас обязал выплатить РФС. Пока такой возможности нет, остаток денег пока проходит стадию согласования. Ждем денег после 9 мая, то есть, да, будем проходить впритык. Если не успеем, у нас есть еще один вариант - подать апелляцию, и у нас тогда еще будет время до конца месяца", - цитирует Киселева ТАСС.
Теги: Киселев Томь
Сегодня, 00:13
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