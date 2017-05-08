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Валерий Газзаев: "Спартаку" необходимо усилить оборону перед выступлением в Лиге чемпионов

"Спартаку" необходимо усиление в оборонительной линии команды в преддверии выступления в главном еврокубковом турнире - Лиге чемпионов, заявил бывший главный тренер сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев.

"Во-первых, я поздравляю "Спартак" с чемпионством. Команда больше всех хотела взять титул, и она это сделала. Это очень важный шаг, особенно после шестнадцатилетнего перерыва. Титул важен с точки зрения становления и перспектив клуба, с точки зрения амбиций в Лиге чемпионов и следующем сезоне.

Теперь ответственность игроков, тренерского штаба "Спартака" станет гораздо выше, все команды будут смотреть на них как на лидеров первенства, - продолжил он. - Сейчас можно долго рассуждать, показал ли "Спартак" в этом сезоне чемпионскую игру или нет. Турнирная таблица - это зеркало чемпионата, это главный показатель, все остальные слова бессмысленны. Хочется пожелать им достойно выступить в главном европейском турнире - Лиге чемпионов.

Перед европейским турниром команде стоит значительно усилиться. Я думаю, что "Спартаку" необходимо в первую очередь усилить оборону, нужен еще один креативный футболист в центральную зону. Не помешает и сильный фланговый нападающий, который будет не хуже Промеса. А задача на новый сезон понятна - повторение успеха в чемпионате России и удачное выступление в Лиге чемпионов, других просто быть не может", - цитирует Газзаева ТАСС.
Теги: Газзаев Спартак
Сегодня, 16:10
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 16:21) #
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Этому бывшему тренеру который соединял чемпионаты России и Украины комментарии давать просто стыдно. пусть лучше подумает о Родине . где он развалил Осетинский ФУТБОЛ ВМЕСТЕ С СЫНОМ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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