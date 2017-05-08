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Валерий Карпин: главная причина чемпионства – "Спартак" усилился, а остальные ослабли

Эксперт "Матч ТВ" Валерий Карпин в эфире телеканала "Наш футбол" высказался о своем прогнозе в середине сезона, когда он назвал главным претендентом на чемпионство "Спартак".

– Да, думаю, было главной причиной, что "Спартак" по сравнению с предыдущим годом усилился, а остальные ослабли. Возьмем "Зенит", ЦСКА, про "Рубин" я уже говорил. У "Краснодара" тоже были проблемы, особенно поначалу, плюс травмы, так что я думаю, что все закономерно.

– Это же "Спартак", 16 лет все верили, что это произойдет...

– Ну когда-то же это должно было произойти!
Теги: Карпин Спартак
Сегодня, 20:38
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№31 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 22:20) #
  • +2
  •  (4)
online

Главная причина, что Спартак купил бывших игроков Шахтера, чемпионов по духу, а Зенит нет, по цвету кожи не подошли. Так расистам и надо. Удачи Спартаку в ЛЧ


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Купите Мирчи негров
Регистрация: 10.10.2013
№30 Написал: RRRHHH (Сегодня, 22:11) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Просто скажи - Спартак усилился тренером. Этого достаточно.

В точку.


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Одна жизнь, одна команда. СПАРТАК - НАВСЕГДА!
Регистрация: 7.05.2017
№29 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:46) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед

Вы их покупали?
Вам их дарили?

Дымоход почистить, говна много


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№28 Написал: olegan кениг (Сегодня, 21:40) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Да-да-да-да - мы помним эти реплики про "усиление" Спартака.

"Фернандо просто жирный! Спартак купил жирдяя!" - первый твит Черданцева. Сейчас понятно поет совсем обратное, с надрывом, типа "я все видел раньше, какой могучий футболист". Но твит - вылетел, не поймаешь

Я помню вопли ветеранов, хором - "Ааааааа! Сошли с ума! Из ФНЛ взяли какого то Зобнина! Куда смотрит парторганизация???"

А разве только не ленивый потешался над трансфертом Челентано - и мертвый, блеать, и старый, и вообще никакой (вот то ли дело Бронислав Иванович - трансфер ну прямо в яблочко! а оказалось что в очко)

Ну и по всем буквально персонажам можно вспомнить кривляние отечественных СМИ.
Теперь то,длинношеии, где усиление разглядели, ась? В той куче, в которую и срали, всем колхозом ,твари?

Приговор всем неутешителен - слабым составом, буквально точечно используя не игроков (даже!) а сильные их стороны, настраивая их, и заряжая правильной энергией, Каррера просто разьeбал табор и синагогу своим профессионализмом, целеустремленностью, заряженностью на борьбу и просто выучкой Ювентуса и Конте.

И все. Больше не надо ничего придумывать, ибо более не было ничего. Тем более сказание про помогающих нам судей. Пусть вам так помогают, чуни - ок?

Прав на все 100%,но им этого не докажешь,это называется парадокс!
Регистрация: 19.03.2011
№27 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:31) #
  • +8
  •  (14)
online

Да-да-да-да - мы помним эти реплики про "усиление" Спартака.

"Фернандо просто жирный! Спартак купил жирдяя!" - первый твит Черданцева. Сейчас понятно поет совсем обратное, с надрывом, типа "я все видел раньше, какой могучий футболист". Но твит - вылетел, не поймаешь

Я помню вопли ветеранов, хором - "Ааааааа! Сошли с ума! Из ФНЛ взяли какого то Зобнина! Куда смотрит парторганизация???"

А разве только не ленивый потешался над трансфертом Челентано - и мертвый, блеать, и старый, и вообще никакой (вот то ли дело Бронислав Иванович - трансфер ну прямо в яблочко! а оказалось что в очко)

Ну и по всем буквально персонажам можно припомнить кривляние отечественных СМИ.
Теперь то,длинношеии, где усиление разглядели, ась? В той куче, в которую и срали, всем колхозом ,твари?

Приговор всем неутешителен - слабым составом, буквально точечно используя не игроков (даже!) а сильные их стороны, настраивая их, и заряжая правильной энергией, Каррера просто разьeбал табор и синагогу своим профессионализмом, целеустремленностью, заряженностью на борьбу и просто выучкой Ювентуса и Конте.

И все. Больше не надо ничего придумывать, ибо более не было ничего. Тем более сказание про помогающих нам судей. Пусть вам так помогают, чуни - ок?
Регистрация: 3.03.2007
№26 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 21:30) #
  • -1
  •  (9)

Валера все не может х.й Кареры изо рта вытащить. Обыдно, Валера?
Регистрация: 3.12.2016
№25 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 21:30) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Наверное он имел в виду, что Спартак, качественно усилился, а это так и есть, другие плохо усилились, это их проблемы, мы чемпионы!!!


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ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
№24 Написал: grisha (Сегодня, 21:30) #
  • -9
  •  (9)
online

Цитата: CostaNj
очевидный факт, что доминирование цска и зенита за последние 16 лет связано со спадом Спартака


И так же со спадом Химок и Луча
Никого больше по уровню спартаковского дерьма не видно
Регистрация: 19.04.2017
№23 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:27) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P.V.
Цитата: Пивовед
Да, Валера, за два миллиона газпорновских рублей а месяц ты ещё и не такое наговорить сможешь.. :/

А что он сказал не так? У Зенита внутренний разлад, ЦСКА без нападения весь сезон. никто не оспаривает ваше чемпионство.

Как
Вы
Такие ослабленные(с)
Без нападения(с)
В таком случае
Набрали
То количество очков и мячей
Которое у вас есть
?

Вы их покупали?
Вам их дарили?
?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№22 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:27) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
А точно не потому, что у нас газпромовского Валеры нет в функционерах клуба?


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№21 Написал: vlees...... (Сегодня, 21:26) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: olegan
Цитата: vlees......
Ной дальше,ждем нытья с другого аккаунта:)

Ты тоже ее раскусил,это же блессинг!

Да уже давно:)
Регистрация: 27.04.2017
№20 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:22) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
А если касаться всесторонних причин, не это главное, а спад ЦСКА и ЗЕНИТА.

по твоей ущербной логике вы становились чемпионом до этого,тк у "Спартака" был спад.кризис.так что ли,чмонь?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№19 Написал: olegan кениг (Сегодня, 21:20) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees......
Ной дальше,ждем нытья с другого аккаунта:)

Ты тоже ее раскусил,это же блессинг!
Регистрация: 19.03.2011
№18 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:20) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Распутин
у какой то голубой... куеты.... и рассвета небыло....

а вот голубая куета считает,что раз им голубая куета купила пару медалек,то они уже топ,а не куета.смешные,да? smile


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№17 Написал: vlees...... (Сегодня, 21:16) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
А ведь Карпин прав, это только свиньи не понимают, у них сейчас глаз залит. Никто не умаляет силу спартака, но это только по сравнению с самим собой. не более. А если касаться всесторонних причин, не это главное, а спад ЦСКА и ЗЕНИТА.

Ной дальше,ждем нытья с другого аккаунта:)
Регистрация: 27.04.2017
№16 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:14) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Бомжи, а хули вы тогда ржали над трансферами Квинси, Челентано, Фернандо, Зобнина и гордились Ивановичем, Молло, Жулиано, вторым Халком. Так признайте, что вы диванные кривоногие эксперты. Да, продолжайте гордиться Шлюбой, не понимая, что это главная, наиглавнейшая причина слабости вашей команды.

вы заслужили капитана свинью, кэпа Иуду.


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Г.С. Орлов: Спартак Чемпион!
Регистрация: 17.10.2016
№15 Написал: Распутин (Сегодня, 21:13) #
  • +3
  •  (9)

Цитата: syamtomov
Цитата: пушкин
а спад ЦСКА и ЗЕНИТА.

НЕ СПАД, А ЗАКАТ!

у какой то голубой... куеты.... и рассвета небыло....


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом(С)
Регистрация: 2.04.2017
№14 Написал: CostaNj (Сегодня, 21:07) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
в таком случае, очевидный факт, что доминирование цска и зенита за последние 16 лет связано со спадом Спартака, это же очивидно из вашей логики!
Регистрация: 8.05.2017
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:07) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Бомжи усиленно долбят себя тем, что они говно, поэтому Спартак чемпион. Плять, они даже этого не понимают, что сами себя чмырят. Да, вы говно, а есть Спартак.


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Г.С. Орлов: Спартак Чемпион!
Регистрация: 17.10.2016
№12 Написал: vlees...... (Сегодня, 21:05) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MIG
КБ упрямо не хтят признать, что в этом году и И ЦСКА, и Зенит, и Краснодар были слабее самих же себя прошлогодних?
ваше чемпионство закономерно, Каррера молодец! но почему идет отрицание очевидного?

В каком месте?
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Ну это ваши проблемы что напокупали всякий шлак вроде Новосельцева и Эрнани,у Спартака состав точнее не сильнее,или Федун заставил Еременко кокс нюхать?))Краснодар остался на своем уровне.
Регистрация: 27.04.2017
№11 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:05) #
  • -3
  •  (7)
online

Цитата: пушкин
а спад ЦСКА и ЗЕНИТА.

НЕ СПАД, А ЗАКАТ!
Регистрация: 6.08.2008
№10 Написал: пушкин спб (Сегодня, 21:02) #
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
А ведь Карпин прав, это только свиньи не понимают, у них сейчас глаз залит. Никто не умаляет силу спартака, но это только по сравнению с самим собой. не более. А если касаться всесторонних причин, не это главное, а спад ЦСКА и ЗЕНИТА.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012
№9 Написал: MIG Piter (Сегодня, 21:02) #
  • -1
  •  (9)
online

КБ упрямо не хтят признать, что в этом году и И ЦСКА, и Зенит, и Краснодар были слабее самих же себя прошлогодних?
ваше чемпионство закономерно, Каррера молодец! но почему идет отрицание очевидного?


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:01) #
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: капля никотина
Чё, блеать??? Кем мы усилились?

Как это КЕМ??? flushed
Давыдова из Чехии вернули! laughing laughing
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:00) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Да, Валера, за два миллиона газпорновских рублей а месяц ты ещё и не такое наговорить сможешь.. :/

А что он сказал не так? У Зенита внутренний разлад, ЦСКА без нападения весь сезон. никто не оспаривает ваше чемпионство.


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:59) #
  • 0
  •  (14)
online

Чё, блеать??? Кем мы усилились?
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:57) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Просто скажи - Спартак усилился тренером. Этого достаточно.


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Г.С. Орлов: Спартак Чемпион!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: vlees...... (Сегодня, 20:50) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»


Регистрация: 27.04.2017
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:49) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Да, Валера, за два миллиона газпорновских рублей в месяц ты ещё и не такое наговорить сможешь.. :/


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: trent (Сегодня, 20:47) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
жаба душит Валеру....


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
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