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От победы над "Зенитом" до поражения "Зенита". Большой путь "Спартака" к юбилейному чемпионству (9)
От победы над "Зенитом" до поражения "Зенита". Большой путь "Спартака" к юбилейному чемпионству (9)
Валерий Карпин: главная причина чемпионства – "Спартак" усилился, а остальные ослабли
Эксперт "Матч ТВ" Валерий Карпин в эфире телеканала "Наш футбол" высказался о своем прогнозе в середине сезона, когда он назвал главным претендентом на чемпионство "Спартак".
– Да, думаю, было главной причиной, что "Спартак" по сравнению с предыдущим годом усилился, а остальные ослабли. Возьмем "Зенит", ЦСКА, про "Рубин" я уже говорил. У "Краснодара" тоже были проблемы, особенно поначалу, плюс травмы, так что я думаю, что все закономерно.
– Это же "Спартак", 16 лет все верили, что это произойдет...
– Ну когда-то же это должно было произойти!
– Да, думаю, было главной причиной, что "Спартак" по сравнению с предыдущим годом усилился, а остальные ослабли. Возьмем "Зенит", ЦСКА, про "Рубин" я уже говорил. У "Краснодара" тоже были проблемы, особенно поначалу, плюс травмы, так что я думаю, что все закономерно.
– Это же "Спартак", 16 лет все верили, что это произойдет...
– Ну когда-то же это должно было произойти!
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