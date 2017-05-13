Опрос:

Новости партнеров

Ивелин Попов: не согласен, что у "Спартака" нет чемпионской игры

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов после гостевой победы над "Амкаром" (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ не согласился с мнением, что у красно-белых нет чемпионской игры.

"Слушайте, я не согласен, что у нас нет чемпионской игры. Подумаешь — много побед один ноль?! Это говорит о том, что мы здорово играем в обороне и забиваем свои моменты.

Все знают, что мы профессионалы. Играем за себя, "Спартак" — нашу семью. И в оставшихся матчах будем настраиваться на победу только.

То, что фанаты выбежали на поле, это нормально. У всех отличные эмоции, это большой праздник для всех болельщиков "Спартака".

Матч с «Тереком»? Очень хорошо понимаем значимость этой игры, будем готовиться", — цитирует Попова "Чемпионат.сом".
Теги: Попов Спартак
Сегодня, 18:16
Напечатать
7
(2)
№7 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 19:07) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Миша Люберцы
Читаю я ваши коменты и окуеваю : долба .б - на долба.бе. Посмотрите дебилы на таблицу : Спартак на 2 головы сильнее всех и разница в 10 очков. Брызжите и далее слюной ...

Согласен. а чемпионы

Цитата: tar-tas
Цитата: patriot
у Спатрака чемпионская анти-игра, и с этим не поспоришь!


Кто с тобой поспорит? Ты ж непобедим, потому что не боишься быть дураком.

Еще Лермонтов написал: Смеяться над больным, шутить над дураком и спорить с женщиной, что воду черпать решетом!!
Регистрация: 17.03.2017
№6 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 19:01) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Читаю я ваши коменты и окуеваю : долба .б - на долба.бе. Посмотрите дебилы на таблицу : Спартак на 2 головы сильнее всех и разница в 10 очков. Брызжите и далее слюной ...
Регистрация: 10.01.2014
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:50) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Команда Зенит.
Вся страна говорит что как-то не очень победа в чемпионате, т.к. конкуренции не было.

Так и я о том же!
Какой нам "Зенит" конкурент, когда "Спартак" ЗАИГРАЛ??? flushed
Так... smirk
"Один из кандидатов" на попадание в Лигу Чемпионов со 2-го места. smile
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 18:41) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: patriot
у Спатрака чемпионская анти-игра, и с этим не поспоришь!


Кто с тобой поспорит? Ты ж непобедим, потому что не боишься быть дураком.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№3 Написал: Команда Зенит. (Сегодня, 18:41) #
  • -1
  •  (3)
online

Вся страна говорит что как-то не очень победа в чемпионате, т.к. конкуренции не было.
Регистрация: 23.04.2017
№2 Написал: Асергеич (Сегодня, 18:40) #
  • -2
  •  (2)
online

Ты хочешь сказать, что она у вас есть?
Регистрация: 19.03.2017
№1 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 18:31) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
у Спатрака чемпионская анти-игра, и с этим не поспоришь!


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.