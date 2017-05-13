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Ивелин Попов: не согласен, что у "Спартака" нет чемпионской игры
Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов после гостевой победы над "Амкаром" (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ не согласился с мнением, что у красно-белых нет чемпионской игры.
"Слушайте, я не согласен, что у нас нет чемпионской игры. Подумаешь — много побед один ноль?! Это говорит о том, что мы здорово играем в обороне и забиваем свои моменты.
Все знают, что мы профессионалы. Играем за себя, "Спартак" — нашу семью. И в оставшихся матчах будем настраиваться на победу только.
То, что фанаты выбежали на поле, это нормально. У всех отличные эмоции, это большой праздник для всех болельщиков "Спартака".
Матч с «Тереком»? Очень хорошо понимаем значимость этой игры, будем готовиться", — цитирует Попова "Чемпионат.сом".
"Слушайте, я не согласен, что у нас нет чемпионской игры. Подумаешь — много побед один ноль?! Это говорит о том, что мы здорово играем в обороне и забиваем свои моменты.
Все знают, что мы профессионалы. Играем за себя, "Спартак" — нашу семью. И в оставшихся матчах будем настраиваться на победу только.
То, что фанаты выбежали на поле, это нормально. У всех отличные эмоции, это большой праздник для всех болельщиков "Спартака".
Матч с «Тереком»? Очень хорошо понимаем значимость этой игры, будем готовиться", — цитирует Попова "Чемпионат.сом".
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