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Алекс: боже мой! Чемпионство "Спартака" - это великолепная новость!

Болельщики "Спартака" во всем мире заслужили победу команды в чемпионате России после 16 лет ожидания, заявил бывший капитан красно-белых Алекс.

"Боже мой! Чемпионство "Спартака" - это великолепная новость. Болельщики клуба во всем мире заслужили эту победу, я поздравляю их всех. Конечно, я помню Комбаровых, с которыми мы играли, и вообще, я всегда помню о "Спартаке"! Меня расстраивает только одно - то, что я так и не стал чемпионом России с красно-белыми", - цитирует Алекса ТАСС.
Теги: Алекс Спартак
Сегодня, 11:15
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17
(5)
№17 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:14) #
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online

Цитата: Пивовед
Не надо шлюбе ничего вешать

Чё, и ТРЕНДЮЛЕЙ тоже, если вдруг исподтишка ПОШШУПАЕТ золотую медаль, а тем более попытается её примерять? flushed laughing
Регистрация: 6.08.2008
№16 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Цитата: voldemar
Цитата: syamtomov
Ну, чтобы ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ дали ПОШШУПАТЬ, а то и (если слёзно попорсить) и на секундочку повесить её на шею.

Крышку от люка канализационную побронзовевшую и на часок повесить буратине на шею.

Цитата: Сибирячок
обойдётся. нехер форшмачить чужую медаль. пусть в Сините деревянную лобызает

Так я же и пишу, что ЭТО Полено-папа и Полено - "звёздный" сынок хоЧУТ!
А повесить и, главное, ЧТО повесить ему на шею - это пусть Леонид Арнольдович решает: Карреры, когда Полено ушёл (и СЛАВА БОГУ!) из Спартака, ещё в команде не было.


Не надо шлюбе ничего вешать, да и место там ужЕ занято.
Своим уходом за баблом в зеньку шлюба сам повесил навечно свою награду себе на воротник..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№15 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:05) #
  • +1
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online

Цитата: Marlboro
Особенно шикарно тот гол смотрится под бразильским комментарием.клац)

Большой мастер, чего скрывать то! Очкофееву здорово доставалось от наших бразил. И Веллитон ему в очко забил. По моему так, как издевались над рукожопом именно спартаковские футболисты , не издевался над ним никто.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№14 Написал: nedva Russia (Сегодня, 12:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Спасибо, Алекс за добрые слова! Хоть ты и не стал чемпионом с нами, мы будем тебя помнить как как одного из лучших легионеров Спартака
Регистрация: 23.11.2009
№13 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:02) #
  • +1
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online

Цитата: voldemar
[/quote][quote=syamtomov]Ну, чтобы ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ дали ПОШШУПАТЬ, а то и (если слёзно попорсить) и на секундочку повесить её на шею.

Крышку от люка канализационную побронзовевшую и на часок повесить буратине на шею.

Цитата: Сибирячок
обойдётся. нехер форшмачить чужую медаль. пусть в Сините деревянную лобызает

Так я же и пишу, что ЭТО Полено-папа и Полено - "звёздный" сынок хоЧУТ!
А повесить и, главное, ЧТО повесить ему на шею - это пусть Леонид Арнольдович решает: Карреры, когда Полено ушёл (и СЛАВА БОГУ!) из Спартака, ещё в команде не было.
Регистрация: 6.08.2008
№12 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 11:55) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Красиво Алекс положил Очкофееву со штрафного , в притирочку со штангой. И пеналь ему же издевательски забил. По моему , два пенальти он ему бил. Один развел рукожопа по углам, второй по центру , как щенку .

Особенно шикарно тот гол смотрится под бразильским комментарием.клац)


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:54) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: syamtomov
и на секундочку повесить её на шею.

обойдётся. нехер форшмачить чужую медаль. пусть в Сините деревянную лобызает


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:53) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Шлюбу во все места.

Шлюбо 20.03.16

...Да и атмосфера не та, плюс искусственное поле, для многих оно вообще опасно, побаиваются. Трудно играть, когда на трибуне три червя, один из них просто кричит «соберитесь» или что-то такое


Так что "всех мест" у шлюбы немного, как ни поверни его- место у него только одно- так что выбор у бомжболоты невелик. :)))

А теперь читаем Алекса.

Боже мой! Чемпионство "Спартака" - это великолепная новость. Болельщики клуба во всем мире заслужили эту победу, я поздравляю их всех. Конечно, я помню Комбаровых, с которыми мы играли, и вообще, я всегда помню о "Спартаке"!


Как говорится- всё на лице.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:51) #
  • +5
  •  (11)
online

Красиво Алекс положил Очкофееву со штрафного , в притирочку со штангой. И пеналь ему же издевательски забил. По моему , два пенальти он ему бил. Один развел рукожопа по углам, второй по центру , как щенку .


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 11:51) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
[/quote][quote=syamtomov]Ну, чтобы ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ дали ПОШШУПАТЬ, а то и (если слёзно попорсить) и на секундочку повесить её на шею.

Крышку от люка канализационную побронзовевшую и на часок повесить буратине на шею.
Регистрация: 8.05.2017
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:50) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
свиньям, даже с приставкой -экс, не поминать Бога! это богохульство!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:46) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Сибирячок
плять, эти бомжи и здесь тайно наследили. Идите нахер, чумазые и любите Шлюбу во все места.

Полено любить они сейчас не моЖУТЬ!
Полено-папа ТАЙНО ведёт переговоры с руководством "Открытие-Ареной" о трудоустройстве Полено-сына экскурсоводом в Зал спортивной славы аккурат перед матчем с "Тереком", после которого будет награждение команды "Спартак" золотыми чемпионскими медалями.
Ну, чтобы ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ дали ПОШШУПАТЬ, а то и (если слёзно попросить) и на секундочку повесить её на шею.
И обязательно сфотографироваться!
Желательно (для Поленьев) с медалькой на шее и со всей командой! laughing laughing
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 11:42) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо Алекс!Всегда помним,лучший лег в составе Спартака.
Регистрация: 8.05.2017
№4 Написал: Quincy (Сегодня, 11:41) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
И тебя Алекс с Чемпионством Спартака,мы помним твои классные голы и твою красивую игру в Спартаке!
Регистрация: 2.09.2016
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:38) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Какие он голы забивал,какие он пасы раздавал,он был лучшим легионером за всю историю в этом деле.
Регистрация: 12.02.2013
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:35) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Алекса Спартак помнит. Классный диспетчер.

плять, эти бомжи и здесь тайно наследили. Идите нахер, чумазые и любите Шлюбу во все места.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:30) #
  • +1
  •  (7)
online

Меня расстраивает только одно - то, что я так и не стал чемпионом России с красно-белыми

Да уж, Алекс... worried
Если бы ты сейчас ТОТ, НАСТОЯЩИЙ АЛЕКС, играл под руководством Массимо Карреры, то однозначно был бы БРИЛЛИАНТОМ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ!
Регистрация: 6.08.2008
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