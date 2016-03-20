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Алекс: боже мой! Чемпионство "Спартака" - это великолепная новость!
Болельщики "Спартака" во всем мире заслужили победу команды в чемпионате России после 16 лет ожидания, заявил бывший капитан красно-белых Алекс.
"Боже мой! Чемпионство "Спартака" - это великолепная новость. Болельщики клуба во всем мире заслужили эту победу, я поздравляю их всех. Конечно, я помню Комбаровых, с которыми мы играли, и вообще, я всегда помню о "Спартаке"! Меня расстраивает только одно - то, что я так и не стал чемпионом России с красно-белыми", - цитирует Алекса ТАСС.
"Боже мой! Чемпионство "Спартака" - это великолепная новость. Болельщики клуба во всем мире заслужили эту победу, я поздравляю их всех. Конечно, я помню Комбаровых, с которыми мы играли, и вообще, я всегда помню о "Спартаке"! Меня расстраивает только одно - то, что я так и не стал чемпионом России с красно-белыми", - цитирует Алекса ТАСС.
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