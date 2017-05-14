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Михаил Вартапетов: у Хомухи подозрение на перелом костей голени

Главный медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов прокомментировал травму защитника "Спартака-2" Ивана Хомухи.

"Хомуха сейчас находится в приемном отделении в больнице, идет обследование. Подозрение на перелом костей голени в нижней трети со смещением отломков. Произошел игровой эпизод", - цитирует Вартапетова "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак-2
Вчера, 23:23
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