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Сергей Родионов: поздравляю всех с этой долгожданной и чемпионской победой!

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов поделился эмоциями от победы в чемпионате России.

"Я безмерно счастлив! Очень рад долгожданному чемпионству! Поздравляю всех поклонников "Спартака", футболистов, весь тренерский штаб, а также Леонида Арнольдовича Федуна, который действительно заслужил эту победу. Он столько ждал, столько вкладывал и так долго шёл к этому… Ещё раз поздравляю всех с этой долгожданной и чемпионской победой!", - цитирует Родионова "Чемпионат.сом".
Теги: Родионов Спартак Федун
Вчера, 23:20
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