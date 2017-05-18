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Мартин Монтойя попал в сферу интересов "Спартака"

"Спартак" заинтересован в переходе защитника "Валенсии" Мартина Монтойи. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Руководство красно-белых рассматривает игрока в качестве усиления на место правого защитника. По данным издания, воспитанника «Барселоны» хочет видеть в команде лично Массимо Каррера.

В нынешнем сезоне Примеры Монтойя провел 28 матчей, сделав две голевые передачи, напоминает RT. Трансферная стоимость футболиста составляет €7,5 млн.

"Газета.ру"
Теги: Валенсия Спартак
Сегодня, 05:43
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