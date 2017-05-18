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Олег Кузьмин: о продлении контракта с руководством "Рубина" разговор не поднимали

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин заявил, что хочет продолжить карьеру в казанском клубе.

"О продлении контракта с руководством "Рубина" разговор не поднимали. Инициативу клуб не проявлял, пока тишина.

Совершенно свободен и жду предложений. Они у меня есть, но пока об этом говорить не хочется. Всё-таки хотел бы остаться в Казани.

Наверное, "Рубин" ждёт окончания сезона, а потом начнёт разговоры. Это я так думаю, по крайней мере", - цитирует Кузьмина "Чемпионат.сом".
Теги: Кузьмин Рубин
Вчера, 22:07
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