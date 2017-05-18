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Никита Симонян: господин Луческу, будьте более самокритичны и ведите себя чуточку скромнее

Первый вице-президент РФС Никита Симонян обратился к наставнику "Зенита" Мирче Луческу.

"Виноваты все, но не сам Луческу. И поля были, и московские судьи, теперь уже Виталий Леонтьевич. А тренер на белом коне. Вот что могу ему пожелать. Господин Луческу, будьте более самокритичны и ведите себя чуточку скромнее. По окончании сезона, как мне кажется, "Зенит" расстанется с тренером. Никто не умаляет заслуг румына в тренерской деятельности, его профессиональных качеств, но у него виноваты все вокруг, а не он", - цитирует Симоняна "Спорт-экспресс".
Теги: Симонян Луческу Зенит
Вчера, 23:46
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№2 Написал: oksva Спб (Сегодня, 00:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Есть скульптура - писающий мальчик , теперь будет - плачущий старичок .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№1 Написал: sssh53 Москва (Вчера, 23:59) #
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online

Это очень символично, что вице- президенту РФС хотят вручить золотую медаль чемпиона) РФС вроде на поле не выходило. Есть причины? Ну хотите отблагодарить человека, придумайте трехзвездного ветерана, но медаль чемпиона члену исполкома РФС... Как-то некрасиво смотрится.
Регистрация: 23.09.2008
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