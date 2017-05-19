Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто займет 2 место?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:07
Болельщики "Шальке" смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе благодаря чипу на клубных майках
Болельщики "Шальке" смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе благодаря чипу на клубных майках
16:12
Превью. 38 тур. ФНЛ (1)
Превью. 38 тур. ФНЛ (1)
11:46
Валерий Рейнгольд: возрождать традиции нужно не только на футбольном поле, но и около него (5)
Валерий Рейнгольд: возрождать традиции нужно не только на футбольном поле, но и около него (5)
09:58
Поле стадиона "Спартака" выдержало наплыв болельщиков и будет готово к Кубку конфедераций (15)
Поле стадиона "Спартака" выдержало наплыв болельщиков и будет готово к Кубку конфедераций (15)
Массимо Каррера: это был невероятный сезон "Спартака"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился впечатлениями от сезона, в котором красно-белые впервые с 2001 года стали чемпионами России.
"Это был невероятный сезон. Все ребята отдали душу и все силы для достижения цели, они сделали всё возможное, чтобы болельщики гордились командой.
Когда поверил, что можем стать чемпионами? В марте, когда стартовал чемпионат и матч за матчем мы продолжали набирать очки. Ну и после матчей с "Зенитом" и ЦСКА, конечно. Ко второй половине сезона мы подошли в хорошей физической форме и желанием играть. "Спартак" в каждом матче играл на победу.
"Спартак" можно сравнить с "Ювентусом". Традиции, количество побед, количество болельщиков… Когда позвали в "Спартак"», я долго обдумывал решение. Я знал, что это команда, которая всегда стремится быть на первых ролях.
Я всегда стараюсь вкладывать в свою работу страсть и не думал о будущем, а думал о настоящем, о том, что происходит сейчас. Горжусь тем, что смог добиться такого важного результата для такого большого количества болельщиков", — сказал Каррера в эфире "Спорт ФМ".
"Чемпионат.сом"
"Это был невероятный сезон. Все ребята отдали душу и все силы для достижения цели, они сделали всё возможное, чтобы болельщики гордились командой.
Когда поверил, что можем стать чемпионами? В марте, когда стартовал чемпионат и матч за матчем мы продолжали набирать очки. Ну и после матчей с "Зенитом" и ЦСКА, конечно. Ко второй половине сезона мы подошли в хорошей физической форме и желанием играть. "Спартак" в каждом матче играл на победу.
"Спартак" можно сравнить с "Ювентусом". Традиции, количество побед, количество болельщиков… Когда позвали в "Спартак"», я долго обдумывал решение. Я знал, что это команда, которая всегда стремится быть на первых ролях.
Я всегда стараюсь вкладывать в свою работу страсть и не думал о будущем, а думал о настоящем, о том, что происходит сейчас. Горжусь тем, что смог добиться такого важного результата для такого большого количества болельщиков", — сказал Каррера в эфире "Спорт ФМ".
"Чемпионат.сом"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.