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Массимо Каррера: это был невероятный сезон "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился впечатлениями от сезона, в котором красно-белые впервые с 2001 года стали чемпионами России.

"Это был невероятный сезон. Все ребята отдали душу и все силы для достижения цели, они сделали всё возможное, чтобы болельщики гордились командой.

Когда поверил, что можем стать чемпионами? В марте, когда стартовал чемпионат и матч за матчем мы продолжали набирать очки. Ну и после матчей с "Зенитом" и ЦСКА, конечно. Ко второй половине сезона мы подошли в хорошей физической форме и желанием играть. "Спартак" в каждом матче играл на победу.

"Спартак" можно сравнить с "Ювентусом". Традиции, количество побед, количество болельщиков… Когда позвали в "Спартак"», я долго обдумывал решение. Я знал, что это команда, которая всегда стремится быть на первых ролях.

Я всегда стараюсь вкладывать в свою работу страсть и не думал о будущем, а думал о настоящем, о том, что происходит сейчас. Горжусь тем, что смог добиться такого важного результата для такого большого количества болельщиков", — сказал Каррера в эфире "Спорт ФМ".

"Чемпионат.сом"
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 18:01
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31
(6)
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№31 Написал: Hitman (Сегодня, 19:24) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vit
и укоз к епеням разогнали... ну что сказать... Красно Белая Власть.... везде...))

давно уже вроде,а Сашко их не принимает к себе)))
Регистрация: 20.04.2017
№30 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:22) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: maradona72
Не думаю, что бы Санчу вставал каждое утро в 5, что написать на сайте гадости про Величайший Клуб Современности.

В 5 утра развозят самую вкусную сметанку по детским кухням. С пенкой. Так что....
Регистрация: 3.03.2007
№29 Написал: Hitman (Сегодня, 19:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: Hitman
вполне возможно

Тут кроме Дяди Пети, пару петухов не появляются . Скорее всего сменили ники. Целый год срали без устали. Толдычили, что скоро Спартак займет 5-6 место.

Вся сайтовская шушера в ахyе от чемпионства Спартака.


были такие,писали сначала что это случайно,потом про везение,потом вот наступит межсезонье и Спартак посыпется,все осечек ждали и дождались пока не прилетело с оттяжкой в жбаны)
Регистрация: 20.04.2017
№28 Написал: vit (Сегодня, 19:19) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
maradona72,
кто знает... кто знает... пончо малый загадочный... да и пару раз.. стиль очень был похож... хотя может и совпадение конечно... а лукоморье это что то от укоза... они же здесь.. они же с нами... только уже без ветки и без плюсофф... терпилы...


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№27 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:15) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: vit
ёп... и вааще... есть вариант что это пончик...)

Не пончик. Этот , видимо , живет +4 по времени . Появлялся строго по утрам в 5-6 часов. И редко по вечерам. Не думаю, что бы Санчу вставал каждое утро в 5, что написать на сайте гадости про Величайший Клуб Современности.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№26 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:13) #
  • +3
  •  (3)
online

Ух, за Карреру ща возьмутся наши четвероногие друзья - экспонаты из кунсткамеры. Только держись.
Регистрация: 3.03.2007
№25 Написал: vit (Сегодня, 19:12) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Один чародей.

знаю... правильный его акк... сказочный долпаёп... и вааще... есть вариант что это пончик...)


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№24 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:10) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо,Массимо!
Регистрация: 9.08.2015
№23 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:06) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: vit
. ффсех петухов в студию...

Один чародей. Второго по аватору только можно поймать.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№22 Написал: vit (Сегодня, 19:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: Hitman
вполне возможно

Тут кроме Дяди Пети, пару петухов не появляются . Скорее всего сменили ники. Целый год срали без устали. Толдычили, что скоро Спартак займет 5-6 место.

Вся сайтовская шушера в ахyе от чемпионства Спартака.

Серега... ффсех петухов в студию... ща на форуме... курятник для них откроем...


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№21 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:01) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Hitman
вполне возможно

Тут кроме Дяди Пети, пару петухов не появляются . Скорее всего сменили ники. Целый год срали без устали. Толдычили, что скоро Спартак займет 5-6 место.

Вся сайтовская шушера в ахyе от чемпионства Спартака.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№20 Написал: vit (Сегодня, 18:57) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vvSpartak
Цитата: СуперШтангист
достиженьице мягко говоря

Штангист, ты сам поделись, чего достиг?

так по акку все же понятно... тяжелее куя в жизни... ничего не поднимал...


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№19 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:57) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vit
Цитата: Hitman
Цитата: vit
режиссерка.. ты все же лучший.... я со всеми мясными переговорю... чтобы твой акк.. вывести в +... для тебя это будет самым большим унижением....)))

может и правда обнулить этого блаженного?

он окуеет... это как у коней... владЯ и игоряша... доброутровы... но те сцУки за + бодались...)))


А эта за минус бьётся,п охоже, целенаправленно..
.
Каждый минус для неё- за неимением ничего другого - это мощный Красно-Белый о'рган, на который она с радостью натягивается..
Ничем другим её видимую неадекватность не объяснить..


Плюсы же для неё станут крестиками на могилке её роли на этом ресурсе...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№18 Написал: vit (Сегодня, 18:56) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
Цитата: vit
он окуеет... это как у коней... владЯ и игоряша... доброутровы... но те сцУки за + бодались...)))

жаль закрыли ветку,для поднятия настроения было прикольно почитать их рассуждения про то что это мясной ресурс и тд)

и укоз к епеням разогнали... ну что сказать... Красно Белая Власть.... везде...))


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№17 Написал: vvSpartak (Сегодня, 18:54) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
достиженьице мягко говоря

Штангист, ты сам поделись, чего достиг?


--------------------
Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№16 Написал: vit (Сегодня, 18:47) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
невероятно окуеный...?сам того неждал? в италии тебе мафиози коки бы отпилили..

мадам... не отвлекайтесь.... и не встревайте в мужские темы...


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№15 Написал: Hitman (Сегодня, 18:47) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vit
он окуеет... это как у коней... владЯ и игоряша... доброутровы... но те сцУки за + бодались...)))

жаль закрыли ветку,для поднятия настроения было прикольно почитать их рассуждения про то что это мясной ресурс и тд)
Регистрация: 20.04.2017
№14 Написал: vit (Сегодня, 18:44) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
Цитата: vit
режиссерка.. ты все же лучший.... я со всеми мясными переговорю... чтобы твой акк.. вывести в +... для тебя это будет самым большим унижением....)))

может и правда обнулить этого блаженного?

он окуеет... это как у коней... владЯ и игоряша... доброутровы... но те сцУки за + бодались...)))


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№13 Написал: Hitman (Сегодня, 18:44) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
А не Лукоморье часом этот Петя, Дядя Петя?

с учетом того что на основном нике он появлялся последний раз две с половиной недели назад,вполне возможно
Регистрация: 20.04.2017
№12 Написал: нетрал (Сегодня, 18:38) #
  • -7
  •  (9)

невероятно окуеный...?сам того неждал? в италии тебе мафиози коки бы отпилили..
Регистрация: 26.04.2017
№11 Написал: Hitman (Сегодня, 18:37) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vit
режиссерка.. ты все же лучший.... я со всеми мясными переговорю... чтобы твой акк.. вывести в +... для тебя это будет самым большим унижением....)))

может и правда обнулить этого блаженного?
Регистрация: 20.04.2017
№10 Написал: vit (Сегодня, 18:34) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
режиссерка.. ты все же лучший.... я со всеми мясными переговорю... чтобы твой акк.. вывести в +... для тебя это будет самым большим унижением....)))


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:30) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: петя365
К Петросяну надо эту карерру, что б понял отличие настоящего от придуманного

А не Лукоморье часом этот Петя, Дядя Петя?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: 4 звезды (Сегодня, 18:26) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Лечащий Врач
Лечащий Врач

joy
Регистрация: 7.12.2016
№7 Написал: vvSpartak (Сегодня, 18:24) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: петя365
петя365

Дядя Петя,ты дурак?

Нет, просто дебил


--------------------
Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:22) #
  • -11
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Чемпионат выдался действительно невероятным на отрицательные эмоции. Зенит ничего не выиграл, развалился как команда, с туманными перспективами и тд. Что касается самого чемпионата,- судейство очень плохое, качество игры ниже среднего, сборная никудышная, чемпиона страны не выявили, Томь играла дублем, новых российских звезд не нашлось и тд.
Но есть один положительный момент, даже два:
-прекрасное выступление Ростова в Европе.
-выход команды ЛО Тосно в премьер-лигу.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:21) #
  • -9
  •  (11)
online

Выиграть "чемпионат Мутко", где правила легко меняют за 2 недели до старта сезона а 98% судейского корпуса = Вилли Пулковы или Егоровы, а тренеры - физруки (Шалимов, Плаческу, Кирьяков, Петраков, Тарханов и т.п.) так себе достиженьице мягко говоря.
Регистрация: 7.05.2017
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:20) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Массимо, это только первый шажок ..
следующий год будет очень трудным! играть придется на три фронта..даже четыре))
суперкубок
лига чемпионов
чемпионат
кубок страны

надеюсь ..мы справимся


--------------------
МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 18:18) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: петя365
петя365

Дядя Петя,ты дурак?


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№2 Написал: vit (Сегодня, 18:14) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: петя365
К Петросяну надо

ты ему в куй не упёрся.... зенЫтик....


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
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