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Никита Симонян: буду рад, если мне дадут чемпионскую медаль "Спартака"
Первый вице-президент РФС, легендарный в прошлом футболист "Спартака" Никита Симонян прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о возможных чемпионских медалях для него и Олега Романцева.
"Приятно, что руководство клуба и Леонид Федун оказывают такое внимание ветеранам "Спартака". Но я не хочу примазываться к победе спартаковцев. Не знаю, будут ли мне вручать эту медаль, но очень обрадуюсь, если дадут. Приму с достоинством и благодарностью. Если не дадут, то отнесусь с пониманием, ведь самое главное уже есть – чемпионство любимого клуба. Благодарю "Спартак" за такое внимание", - цитирует Симоняна "Чемпионат.сом".
"Приятно, что руководство клуба и Леонид Федун оказывают такое внимание ветеранам "Спартака". Но я не хочу примазываться к победе спартаковцев. Не знаю, будут ли мне вручать эту медаль, но очень обрадуюсь, если дадут. Приму с достоинством и благодарностью. Если не дадут, то отнесусь с пониманием, ведь самое главное уже есть – чемпионство любимого клуба. Благодарю "Спартак" за такое внимание", - цитирует Симоняна "Чемпионат.сом".
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