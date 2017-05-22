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Никита Симонян: буду рад, если мне дадут чемпионскую медаль "Спартака"

Первый вице-президент РФС, легендарный в прошлом футболист "Спартака" Никита Симонян прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о возможных чемпионских медалях для него и Олега Романцева.

"Приятно, что руководство клуба и Леонид Федун оказывают такое внимание ветеранам "Спартака". Но я не хочу примазываться к победе спартаковцев. Не знаю, будут ли мне вручать эту медаль, но очень обрадуюсь, если дадут. Приму с достоинством и благодарностью. Если не дадут, то отнесусь с пониманием, ведь самое главное уже есть – чемпионство любимого клуба. Благодарю "Спартак" за такое внимание", - цитирует Симоняна "Чемпионат.сом".
Теги: Симонян Спартак
Сегодня, 17:28
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№2 Написал: Виталий Холоровск (Сегодня, 17:40) #
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Регистрация: 22.05.2017
№1 Написал: петя365 (Сегодня, 17:39) #
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Под Ильича косит - но брови надо нарастить )))))))0
Регистрация: 7.05.2017
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