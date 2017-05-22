Михаил Гершкович: Россия представит окончательную заявку на Кубок конфедераций 7 июня

Член исполкома РФС Михаил Гершкович по окончании заседания отметил, что состав сборной России на Кубок конфедераций будет объявлен 7 июня.– Станислав Саламович сказал, что они выезжают на сбор в Австрию, поедут 28 футболистов. Фернандес и Дзагоев выбыли из состава из-за травм. 7 июня будет окончательная заявка на Кубок конфедераций. Рассматривался ли календарный план команды на 2017-2018 годы. Нет, не обсуждали. Это была общая картина, связанная со всеми сборными России. Был вопрос, сколько тренировочных сборов будет проводить каждый возраст и прочее.