Опрос:

Новости партнеров

Михаил Гершкович: Россия представит окончательную заявку на Кубок конфедераций 7 июня

Член исполкома РФС Михаил Гершкович по окончании заседания отметил, что состав сборной России на Кубок конфедераций будет объявлен 7 июня.

– Что сказал главный тренер сборной России на исполкоме?

– Станислав Саламович сказал, что они выезжают на сбор в Австрию, поедут 28 футболистов. Фернандес и Дзагоев выбыли из состава из-за травм. 7 июня будет окончательная заявка на Кубок конфедераций. Рассматривался ли календарный план команды на 2017-2018 годы. Нет, не обсуждали. Это была общая картина, связанная со всеми сборными России. Был вопрос, сколько тренировочных сборов будет проводить каждый возраст и прочее.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гершкович
Сегодня, 22:20
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.