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Иван Новосельцев: информация о моем желании покинуть "Зенит" не соответствует действительности (8)
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Франфуртский "Айнтрахт" вернул защитника Варелу в "МЮ" из-за воспаления новой татуировки игрока
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Сальваторе Боккетти: наконец-то дома… Мужик обещал — мужик сделал!
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти на своей странице в «Инстаграме» призвал не переживать за него и подчеркнул, что он почти дома. Ранее жена итальянского футболиста Екатерина сообщила, что её муж пошёл пешком до родной страны. 30-летний Боккетти пообещал сделать это, если московская команда выиграет российскую Премьер-Лигу в этом сезоне.
«Наконец-то дома… Мужик обещал — мужик сделал!», — написал Боккетти в своём «инстаграме».
Чемпионат
«Наконец-то дома… Мужик обещал — мужик сделал!», — написал Боккетти в своём «инстаграме».
Чемпионат
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