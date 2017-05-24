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Сальваторе Боккетти: наконец-то дома… Мужик обещал — мужик сделал!

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти на своей странице в «Инстаграме» призвал не переживать за него и подчеркнул, что он почти дома. Ранее жена итальянского футболиста Екатерина сообщила, что её муж пошёл пешком до родной страны. 30-летний Боккетти пообещал сделать это, если московская команда выиграет российскую Премьер-Лигу в этом сезоне.

«Наконец-то дома… Мужик обещал — мужик сделал!», — написал Боккетти в своём «инстаграме».

Чемпионат
Теги: Боккетти Спартак
Сегодня, 21:09
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(2)
№14 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:53) #
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Цитата: KOZbIPb

Пиз#абол

Зайди на тему : Денис Глушаков снова затроллил "Зенит" в твиттере (фото) ..


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№13 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 21:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пиз#абол
Регистрация: 22.08.2007
№12 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: CSKA-180505
Он в курсе что по самым скромным расчетам он почти месяц будет добираться пешком,прежде чем такие лозунги кидать...

Я не большой путешественник, но, по-моему, месяцем тут не обойдешься...В день пешком можно пройти километров 30. До Италии - 2300 км по прямой. По реальным дорогам это вдвое дальше. В общем если б дошел за три месяца, это был бы рекорд...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№11 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 21:29) #
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Цитата: CSKA-180505
Газаев-то честно не стал выполнять,сказав что это шутка была,а этот думает что в России все поражены географическим критинизмом и не в курсе сколько по времени займет путь пешком до Италии!Он дай бог к началу чемпионата придет.


Супруга защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти сообщила, что ее муж отправился в Италию пешком, как и обещал, если завоюет чемпионство.

"Папа наш пешком до Италии пошёл, скучаем", - написала Екатерина Боккетти в Инстаграме.

В комментариях она добавила: "Не переживайте, Сальва давно все продумал и отчёт начат. Он человек дела, а не просто слова".

А Газзаев вилять и петлять начал когда журналисты его приперли,сказал что ничего не обещал и мол все это вы приписываете мне,так что ничего он не признавал
Регистрация: 13.05.2017
№10 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 21:25) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
Газзай мотай на ус,а лучше сбрей smile

Газаев-то честно не стал выполнять,сказав что это шутка была,а этот думает что в России все поражены географическим критинизмом и не в курсе сколько по времени займет путь пешком до Италии!Он дай бог к началу чемпионата придет.
Регистрация: 24.10.2007
№9 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
Этот мужик какого числа вышел?Он в курсе что по самым скромным расчетам он почти месяц будет добираться пешком,прежде чем такие лозунги кидать...

Ну вот не ослам ерничать.
Гду усы пса?
Быстро сюда фотку безусого псины после КУЕФА... пистаболы.
Регистрация: 22.09.2007
№8 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 21:24) #
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online

Он что обещал всю дорогу от Москвы пешком?До Швейцарии долетел,до границы с Италией доехал. Пару километров пересёк границу пешком.До Родины же пешком добрался.
Регистрация: 24.11.2016
№7 Написал: петя365 (Сегодня, 21:24) #
  • -3
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online

Цитата: CSKA-180505
Он в курсе что по самым скромным расчетам он почти месяц будет добираться пешком,прежде чем такие лозунги кидать...

Так ведь он фуфел
Доехал до соседнего дома, а потом пополз, что бы жену застукать с соседом )))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
№6 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 21:22) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Откуда стартанул то маршрут пешком?


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№5 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 21:21) #
  • -5
  •  (9)

Газзай мотай на ус,а лучше сбрей smile
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 21:19) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Этот мужик какого числа вышел?Он в курсе что по самым скромным расчетам он почти месяц будет добираться пешком,прежде чем такие лозунги кидать... smile
Регистрация: 24.10.2007
№3 Написал: петя365 (Сегодня, 21:18) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: Black Fox
уже дошел?

Это люди ходят
А судя по его скорости, доскакал на пятой свинячей ))))))))))))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: Игрочишка (Сегодня, 21:18) #
  • -1
  •  (5)
online

Балабол короче, как и большинство! На самолёте или на машине "дошел". Что и было ожидаемо, насрать мы Чемпионы и точка!!!


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СПАРТАК-ЧЕМПИОН!!!
Регистрация: 21.04.2017
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:15) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
уже дошел?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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