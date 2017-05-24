Сальваторе Боккетти: наконец-то дома… Мужик обещал — мужик сделал!

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти на своей странице в «Инстаграме» призвал не переживать за него и подчеркнул, что он почти дома. Ранее жена итальянского футболиста Екатерина сообщила, что её муж пошёл пешком до родной страны. 30-летний Боккетти пообещал сделать это, если московская команда выиграет российскую Премьер-Лигу в этом сезоне.«Наконец-то дома… Мужик обещал — мужик сделал!», — написал Боккетти в своём «инстаграме».