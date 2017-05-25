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Денис Глушаков: питерцы на шутку не отреагировали, а Дзюба поздравил с чемпионством

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков рассказал, с каким настроением прибыл в расположение национальной команды.

"Приехал в сборную с позитивным настроением после чемпионства. Позитив есть, но это клубные дела. Сейчас же думаю о сборной — это самое главное, на носу Кубок конфедераций. Безусловно, это хорошо, что в сборной так много спартаковцев. Чем больше одноклубников в команде, тем быстрее налаживаются отношения. Всё супер.

Коллаж со стадиона в Петербурге попросил сделать ребят. Ничего такого я не сказал. Мы договаривались год назад, но как-то не пошло. Питерцы на это никак не отреагировали, а Дзюба поздравил с чемпионством", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".
Теги: Глушаков Спартак Дзюба Сборная России
Сегодня, 20:53
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5
(0)
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
и, а Дзюба поздравил с чемпионством"


Наверное, скрипя сердцем.

Оп давай давай
Оп давай давай

Оп давай давай
Чемпионов поздравляй !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:11) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: zen-it
Ты уже показал себя, какой ты мужик и какой проститут.

Ты о Бдзюбе, я правильно понял??? flushed laughing
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:05) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: zen-it
Ты уже показал себя, какой ты мужик и какой проститут.

У него что-ли раздвоение личности, и то и это. anguished


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:03) #
  • -4
  •  (8)
online

и, а Дзюба поздравил с чемпионством"


Наверное, скрипя сердцем.

Оп давай давай
Оп давай давай


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 20:58) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Ты уже показал себя, какой ты мужик и какой проститут.
Регистрация: 5.04.2017
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