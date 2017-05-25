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Денис Глушаков: питерцы на шутку не отреагировали, а Дзюба поздравил с чемпионством
Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков рассказал, с каким настроением прибыл в расположение национальной команды.
"Приехал в сборную с позитивным настроением после чемпионства. Позитив есть, но это клубные дела. Сейчас же думаю о сборной — это самое главное, на носу Кубок конфедераций. Безусловно, это хорошо, что в сборной так много спартаковцев. Чем больше одноклубников в команде, тем быстрее налаживаются отношения. Всё супер.
Коллаж со стадиона в Петербурге попросил сделать ребят. Ничего такого я не сказал. Мы договаривались год назад, но как-то не пошло. Питерцы на это никак не отреагировали, а Дзюба поздравил с чемпионством", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".
"Приехал в сборную с позитивным настроением после чемпионства. Позитив есть, но это клубные дела. Сейчас же думаю о сборной — это самое главное, на носу Кубок конфедераций. Безусловно, это хорошо, что в сборной так много спартаковцев. Чем больше одноклубников в команде, тем быстрее налаживаются отношения. Всё супер.
Коллаж со стадиона в Петербурге попросил сделать ребят. Ничего такого я не сказал. Мы договаривались год назад, но как-то не пошло. Питерцы на это никак не отреагировали, а Дзюба поздравил с чемпионством", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".
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