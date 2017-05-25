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Федор Щербаченко: во вторых стыковых матчах возможны сюрпризы

Бывший главный тренер "Мордовии" Федор Щербаченко поделился своими впечатлениями от первого стыкового матча за право играть в РФПЛ между "Енисеем" и "Арсеналом" (2:1).

"Эта игра приравнивается к кубковой. Мы часто видим, на каких эмоциях играют клубы дивизионом ниже с представителями РФПЛ. "Енисей" играл дома и, естественно, на него пришло большое количество народу. Это был натуральный кубковый матч, в котором футболисты выкладываются на все сто двадцать процентов. Я бы отметил неплохое взаимодействие между всей командой "Енисей". Не было такого, чтобы какой-то фланг, игрок или линия выпадали. Футболисты ровненько подошли к игре. И вот все это: страховка при обороне, хорошее взаимодействие между футболистами впереди, мне, кстати, понравилось несколько хороших комбинаций в штрафной площади, и привело к результату. А вот "Арсеналу" не удалось создавать стопроцентные голевые моменты. Хотя в конце матча сказалась физическая мощь, когда верховые передачи в штрафную у туляков стали находить адресата. Тогда несколько опасных моментов все-таки возникло. И мяч они также забили. А если говорить о содержании игры низом, "Арсеналу" она не удалась", - цитирует Щербаченко "Спорт-Экспресс".
Теги: Щербаченко
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