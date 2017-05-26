Андрей Синицын признан лучшим игроком "Краснодара" в мае

Завершилось голосование болельщиков, по итогам которого лучшим игроком мая 2017 года в составе "Краснодара" был признан голкипер Андрей Синицын.Всего в голосовании приняло участие более 1100 человек. В итоге третье место занял шведский атакующий полузащитник Виктор Классон, собравший 10,2 % голосов. За ставшего вторым центрфорвард Фёдора Смолова проголосовало 19,7 % респондентов. А победитель опроса голкипер Андрей Синицын, великолепно отыгравший концовку сезона, финишировал с внушительным отрывом – за него отдали голоса 35,7 % от общего числа принявших участие в опросе.