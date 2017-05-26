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Андрей Синицын признан лучшим игроком "Краснодара" в мае

Завершилось голосование болельщиков, по итогам которого лучшим игроком мая 2017 года в составе "Краснодара" был признан голкипер Андрей Синицын.

Всего в голосовании приняло участие более 1100 человек. В итоге третье место занял шведский атакующий полузащитник Виктор Классон, собравший 10,2 % голосов. За ставшего вторым центрфорвард Фёдора Смолова проголосовало 19,7 % респондентов. А победитель опроса голкипер Андрей Синицын, великолепно отыгравший концовку сезона, финишировал с внушительным отрывом – за него отдали голоса 35,7 % от общего числа принявших участие в опросе.

ФК "Краснодар"
Теги: Синицын Краснодар
Вчера, 22:45
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