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Андрей Синицын признан лучшим игроком "Краснодара" в мае
Завершилось голосование болельщиков, по итогам которого лучшим игроком мая 2017 года в составе "Краснодара" был признан голкипер Андрей Синицын.
Всего в голосовании приняло участие более 1100 человек. В итоге третье место занял шведский атакующий полузащитник Виктор Классон, собравший 10,2 % голосов. За ставшего вторым центрфорвард Фёдора Смолова проголосовало 19,7 % респондентов. А победитель опроса голкипер Андрей Синицын, великолепно отыгравший концовку сезона, финишировал с внушительным отрывом – за него отдали голоса 35,7 % от общего числа принявших участие в опросе.
ФК "Краснодар"
Всего в голосовании приняло участие более 1100 человек. В итоге третье место занял шведский атакующий полузащитник Виктор Классон, собравший 10,2 % голосов. За ставшего вторым центрфорвард Фёдора Смолова проголосовало 19,7 % респондентов. А победитель опроса голкипер Андрей Синицын, великолепно отыгравший концовку сезона, финишировал с внушительным отрывом – за него отдали голоса 35,7 % от общего числа принявших участие в опросе.
ФК "Краснодар"
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