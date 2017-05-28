Гекдениз Карадениз: если Грасию отправить в отставку и пригласить иностранца, то будет то же самое

Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз прокомментировал возможное возвращение Курбана Бердыева в казанский клуб.- Давайте посмотрим, в каком состоянии сейчас находится "Рубин", какие игроки есть в команде. В футболе сложно что-то видеть на шаг вперёд. Но знаю, что если сейчас Грасию отправить в отставку и пригласить очередного иностранца, то будет то же самое.– По крайней мере, он быстрее всех вернет "Рубин" в элиту. Это могут сделать и другие, но Бердыев сделает это быстрее.