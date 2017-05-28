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Гекдениз Карадениз: если Грасию отправить в отставку и пригласить иностранца, то будет то же самое

Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз прокомментировал возможное возвращение Курбана Бердыева в казанский клуб.

- Давайте посмотрим, в каком состоянии сейчас находится "Рубин", какие игроки есть в команде. В футболе сложно что-то видеть на шаг вперёд. Но знаю, что если сейчас Грасию отправить в отставку и пригласить очередного иностранца, то будет то же самое.

– Бердыев способен дать результат прямо сейчас?

– По крайней мере, он быстрее всех вернет "Рубин" в элиту. Это могут сделать и другие, но Бердыев сделает это быстрее.

"Бизнес-Online"
Теги: Карадениз Грасия Бердыев Рубин
Сегодня, 02:33
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