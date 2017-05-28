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Александр Горшков: приход Фурсенко и Сарсании в "Зенит" нацелен на успехи в Европе

Возвращение на руководящие роли в "Зенит" Сергея Фурсенко и Константина Сарсании направлено на достижение утраченных позиций петербургского клуба на российской и европейской арене, заявил бывший футболист команды Александр Горшков.

"Как раз связка Фурсенко - Сарсания работала в те годы, когда у "Зенита" были наибольшие успехи в Европе. Поэтому нужно ожидать, что, видимо, будут предприняты какие-то действия, направленные на то, чтобы "Зенит" вернул утраченные в этом сезоне позиции. Вектор развития клуба вряд ли будет меняться - к примеру, навряд ли ставка будут делать на своих воспитанников. Скорее всего, опять все будет направлено на достижение результата, особенно в Европе", - цитирует Горшкова "Р-Спорт".
Теги: Горшков Фурсенко Сарсания Зенит
Сегодня, 11:43
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№16 Написал: Sidhe (Сегодня, 12:28) #
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online

Цитата: vit
ну зато как вперёд ломиться будет.... правда назад.....)

И посещаемость возрастет в голубом кружке. Даже витек прям из жОпочки приедет. На велосиПeдике.
Вот только джакузи снова Позор-арену затопит


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№15 Написал: pasha Киров (Сегодня, 12:28) #
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online

На страничке лучшие представители спартаковской торсиды!!! Еще пишите высокоинтеллектуальные вы наши..Ну если с лепехой все ясно,то тут еще парочка уникумов подтянулась(наследники Де Зеува). stuck_out_tongue_winking_eye


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№14 Написал: vit (Сегодня, 12:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sidhe
Цитата: vit
если за воротами соперника... в джакузи загрузить голого мамаева... коко будет лучшим напом....

Не. Он совсем не мяч и совсем не в ворота начнет забивать stuck_out_tongue_closed_eyes

ну зато как вперёд ломиться будет.... правда назад.....)


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№13 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 12:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Kolpino2,
Гена " Крокодил " Орлов и команду готовил и за трансферы отвечал и Дзюбу капитаном сделал,
прямо "враг народа" yum


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№12 Написал: Sidhe (Сегодня, 12:24) #
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online

Цитата: vit
если за воротами соперника... в джакузи загрузить голого мамаева... коко будет лучшим напом....

Не. Он совсем не мяч и совсем не в ворота начнет забивать stuck_out_tongue_closed_eyes


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№11 Написал: golden Axe (Сегодня, 12:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Он-то и мешал как раз больше всех. Жаль, Луческо до этого не додумался.

ну с Погореловым то пройдетесь по Европе smile

Цитата: Sidhe
...а все пенальти Спартака виноваты!

это у них дежурка
Регистрация: 1.02.2017
№10 Написал: vit (Сегодня, 12:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sidhe
И как в таких условиях забивать?

если за воротами соперника... в джакузи загрузить голого мамаева... коко будет лучшим напом....


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№9 Написал: Sidhe (Сегодня, 12:14) #
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online

Цитата: golden Axe
или снова Обсер

...а все пенальти Спартака виноваты!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№8 Написал: golden Axe (Сегодня, 12:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sidhe
Не дойдут - Сраное Твенте не пустит. Или АЕЛ с АПОЕЛом

или снова Обсер
Регистрация: 1.02.2017
№7 Написал: Sidhe (Сегодня, 12:08) #
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online

Цитата: Kolpino2
Он-то и мешал как раз больше всех.

Бегал у бровки и отвлекал Кокорина картинками голого Мамаева. Иногда переодевался в Орзул. И как в таких условиях забивать?


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№6 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:07) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Kolpino2
Он-то и мешал как раз больше всех. Жаль, Луческо до этого не додумался.

Ага, под ногами путался, как дворняга во дворе, мячик отбирал.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№5 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:04) #
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Цитата: PanoV
Без Гены Орлова ничего не получится.

Он-то и мешал как раз больше всех. Жаль, Луческо до этого не додумался.
Регистрация: 12.11.2007
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 11:58) #
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online

Слышали уже. 1\2 ЛЧ(с) laughing Одна у волка песня - и ту перенял

Цитата: golden Axe
до первого топ клуба

Не дойдут - Сраное Твенте не пустит. Или АЕЛ с АПОЕЛом laughing


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 11:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Все уже поняли, что тут можно запилить бабла немеряно, вот и собирается вся шушера.
Как епли вас, так и будем, болото пидерское.
Регистрация: 26.06.2008
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 11:51) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
до первого топ клуба sweat_smile
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:45) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Без Гены Орлова ничего не получится.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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