Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:08
Сейду Думбия вернётся в "Рому" (1)
Сейду Думбия вернётся в "Рому" (1)
02:33
Гекдениз Карадениз: если Грасию отправить в отставку и пригласить иностранца, то будет то же самое
Гекдениз Карадениз: если Грасию отправить в отставку и пригласить иностранца, то будет то же самое
Вчера 23:32
Дортмундская "Боруссия" выиграла Кубок Германии (1)
Дортмундская "Боруссия" выиграла Кубок Германии (1)
Вчера 23:10
Алан Ширер: "Арсенал" заслужил победу
Алан Ширер: "Арсенал" заслужил победу
Александр Самедов: Роналду - топ-футболист, но Месси больше играет на команду
Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
"На мой взгляд, Криштиану стал такой машиной по забиванию мячей. Месси более командный игрок, и мне такие всегда нравились больше, — признался собеседник агентства. — Понятно, что он много берет на себя, но он гораздо больше создает для партнеров", - цитирует Самедова ТАСС.
"На мой взгляд, Криштиану стал такой машиной по забиванию мячей. Месси более командный игрок, и мне такие всегда нравились больше, — признался собеседник агентства. — Понятно, что он много берет на себя, но он гораздо больше создает для партнеров", - цитирует Самедова ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.