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Александр Самедов: Роналду - топ-футболист, но Месси больше играет на команду

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"На мой взгляд, Криштиану стал такой машиной по забиванию мячей. Месси более командный игрок, и мне такие всегда нравились больше, — признался собеседник агентства. — Понятно, что он много берет на себя, но он гораздо больше создает для партнеров", - цитирует Самедова ТАСС.
Теги: Самедов Роналду Месси
Сегодня, 13:45
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