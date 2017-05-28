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Василий Столыпин: "Оренбургу" где-то не хватило удачи

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал вылет команды в ФНЛ

"Трудно сказать, чего не хватило. Может недонастрой, хотя все равно они боролись до конца. Где-то удачи не хватило. И вот этого чуть-чуть не хватило. Сейчас нужно встряхнуться и надо возвращаться. Было многое создано огромным трудом: инфраструктура, команду строили. Но такой футбол, тем он и прекрасен. На игре был практически аншлаг, то есть команду полюбили", - цитирует Столыпина "Р-Спорт".
Теги: Столыпин Оренбург СКА-Хабаровск
Сегодня, 19:22
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№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:28) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Я даже знаю где.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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