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Василий Столыпин: "Оренбургу" где-то не хватило удачи
Президент "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал вылет команды в ФНЛ
"Трудно сказать, чего не хватило. Может недонастрой, хотя все равно они боролись до конца. Где-то удачи не хватило. И вот этого чуть-чуть не хватило. Сейчас нужно встряхнуться и надо возвращаться. Было многое создано огромным трудом: инфраструктура, команду строили. Но такой футбол, тем он и прекрасен. На игре был практически аншлаг, то есть команду полюбили", - цитирует Столыпина "Р-Спорт".
"Трудно сказать, чего не хватило. Может недонастрой, хотя все равно они боролись до конца. Где-то удачи не хватило. И вот этого чуть-чуть не хватило. Сейчас нужно встряхнуться и надо возвращаться. Было многое создано огромным трудом: инфраструктура, команду строили. Но такой футбол, тем он и прекрасен. На игре был практически аншлаг, то есть команду полюбили", - цитирует Столыпина "Р-Спорт".
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