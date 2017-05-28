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Сергей Кирьяков: передаю большой привет Талалаеву, суперэксперту, который напророчил, что в Оренбурге всё ясно

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков поделился мыслями о победе над "Енисеем" (1:0, первая игра — 1:2) в ответном переходном матче за право сыграть в РФПЛ в следующем сезоне.

"Последняя и самая приятная пресс-конференция в этом сезоне. Всех с победой, кто болел за "Арсенал". Мы довольны, что решили задачу. Вы видели, что это было очень непросто. Тот же "Оренбург" неплохо провёл первую игру, но имел очень большие проблемы в домашней, ответной встрече. Концовка чемпионата отняла очень много сил, поэтому сегодня задачей было подготовить ребят психологически. Впервые в истории Тулы мы остались в РФПЛ.

Знаю, что в этом зале есть люди, которые писали петиции, устраивали митинги, рисовали плакаты… Теперь вы можете засунуть их в одно место. Кроме того, передаю большой привет Талалаеву, суперэксперту, который напророчил, что в Оренбурге всё ясно, а у нас будут проблемы. Это такой пиар человека, который должен следить за своей работой. Увидев Талалаева, сам передам ему привет, и вы сами знаете, какой. Так что пусть на глаза мне не попадается.

У меня заканчивается контракт. Думаю, мы сядем и обсудим всё с руководством. Если всё будет хорошо, переведём дух и начнём работать. Что касается трансферов, то если зимой мы брали бесплатных игроков, то теперь понадобится усиление другого уровня.

Слова Тихонова? Пусть Андрей занимается своей командой. Мы играли так, как должны были, и наш футбол принёс результат. Думаю, он не прав, что подобным образом комментирует нашу игру. Кстати, не сказал бы, что "Арсенал" играл исключительно длинными передачами. Мы давали установку игрокам играть надёжнее, ведь многое стояло на кону", — цитирует Кирьякова "Чемпионат.сом".
Теги: Кирьяков Арсенал Тула Енисей
Сегодня, 21:08
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№6 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 22:23) #
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online

Встретил бы Кирюху в темном месте, обязательно начистил бы этой гниде табло. Терпеть не могу такую шваль. Гнус.
Регистрация: 28.05.2014
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:00) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Тоже не фиг какой специалист, а уже всех посылает.
Если Тула хочет в след. сезоне остаться в ПЛ, то им нужно крепко призадуматься над именем нового тренера. А то это не игра, а УГ.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: american boy (Сегодня, 21:52) #
  • 0
  •  (2)

Сергей, спасибо за место в ПЛ! И удачи Вам в новом клубе, уходи!
Регистрация: 15.09.2016
№3 Написал: Barmaley (Сегодня, 21:29) #
  • +1
  •  (1)
online

Судя по тому как играл Оренбург, создавалось впечатление, что оно им и не надо было. Но это чисто мое личное мнение. А болельщиков Оренбурга просто жаль, они искренне верили и болели. Ну как можно не забить пенальти в такой игре? Я имею ввиду игровой пенальти Благоева. Блин из за штрафной в паутину с десяток стандартов уложил за сезон.
Регистрация: 17.04.2017
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:20) #
  • -1
  •  (3)

Кто победил тот и прав....А что касается Талалаева ....то как не удивительно ...то в первый раз согласен с Кирьяковым....супер эксперт ...в кавычках.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 21:18) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Хоть я терпеть не могу Аджоева,но то,что "Арсенал" на голову сильнее "Енисея" об этом даже говорить нет смысла. Хотелось конечно,чтобы Тихонов с "Енисеем" вышли в премьер-лигу,но,если честно,им там ловить нечего. Уже после первой игры было видно,что "Арсенал" останется.
Регистрация: 20.02.2013
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