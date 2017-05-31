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Анатолий Мещеряков: "Локомотив" не рассматривает вопрос о смене тренера

Вопрос о главном тренере "Локомотива" не значится в повестке ближайшего заседания совета директоров клубa, сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

Заседание совета директоров "Локомотива" пройдет в начале июня.

"В текущий момент вопрос о смене тренера на совете директоров не обсуждается", - цитирует Мещерякова ТАСС. Он добавил, что этот вопрос не стоит в повестке заседания.
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 22:32
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