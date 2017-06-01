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19:14
Юрий Жирков: Манчини - топ-тренер (5)
Юрий Жирков: Манчини - топ-тренер (5)
18:44
Роберто Манчини: в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи (44)
Роберто Манчини: в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи (44)
18:15
Алексей Игонин: чем больше купят Манчини высококлассных футболистов – тем быстрее будет результат (6)
Алексей Игонин: чем больше купят Манчини высококлассных футболистов – тем быстрее будет результат (6)
17:21
Андрей Кондрашов: Манчини, конечно, именитый тренер, но у него может возникнуть много проблем (2)
Андрей Кондрашов: Манчини, конечно, именитый тренер, но у него может возникнуть много проблем (2)
17:00
Сергей Веденеев: если "Зенит" не усилится скоростными россиянами - Манчини ничего не сделает (12)
Сергей Веденеев: если "Зенит" не усилится скоростными россиянами - Манчини ничего не сделает (12)
16:41
Константин Лепехин: если "Зенит" не проведет серьезную селекцию - и Манчини будет тяжело добиться результата (10)
Константин Лепехин: если "Зенит" не проведет серьезную селекцию - и Манчини будет тяжело добиться результата (10)
СМИ: "Зенит" не рассматривает вопрос выплаты компенсации Мирче Луческу
"Зенит" не рассматривает в данный момент вопрос выплаты компенсации предыдущему тренеру Мирче Луческу, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на слова нового гендиректора клуба Сергея Фурсенко.
Ранее стало известно, что румынский специалист требует за досрочное расторжение контракта € 2 млн. Это вдвое меньше той суммы, которую тренер получил бы в виде зарплаты за тот год, что не доработал в клубе.
Ранее стало известно, что румынский специалист требует за досрочное расторжение контракта € 2 млн. Это вдвое меньше той суммы, которую тренер получил бы в виде зарплаты за тот год, что не доработал в клубе.
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