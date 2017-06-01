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СМИ: "Зенит" не рассматривает вопрос выплаты компенсации Мирче Луческу

"Зенит" не рассматривает в данный момент вопрос выплаты компенсации предыдущему тренеру Мирче Луческу, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на слова нового гендиректора клуба Сергея Фурсенко.

Ранее стало известно, что румынский специалист требует за досрочное расторжение контракта € 2 млн. Это вдвое меньше той суммы, которую тренер получил бы в виде зарплаты за тот год, что не доработал в клубе.
Теги: Зенит Луческу
Сегодня, 20:19
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№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: golden Axe
это все игра на публику,ему в конверте при увольнение отслюнявили


При этом там, скорее всего, такая сумма, которой хватит и неустойку покрыть, и рот цыгану заткнуть, чтоб не сболтнул лишнего про "супирЬклупзеГнид."

А так то хомячьё голубое щас порвётся от гордости за свой гениальный менеджмент.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№7 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
это все игра на публику,ему в конверте при увольнение отслюнявили,а это понты для не обремененных интеллектом бленссингов,которые реально думают что зенит не заплатил неустойку
Регистрация: 1.02.2017
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:42) #
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online

Цитата: Prokurator
почему эта фраза звучит каждый раз столь органично?


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А кого оно заепись, а? Лежишь на берегу океана , и каждый месяц 5 числа хрясь, 30 лямов рублей на карту..А так еще два года.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 20:39) #
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online

Будет как Спаллетти сидеть безработным, значит.
"Безработный цыган миллионер" - почему эта фраза звучит каждый раз столь органично?


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Уберите видеорекламу из комментов, бесит
Регистрация: 3.04.2010
№4 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не рассматривают? Хватит пиз#ить уже!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№3 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 20:24) #
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Хотят цыгана кидануть! smirk
Регистрация: 1.06.2017
№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:24) #
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online

А придется stuck_out_tongue_closed_eyes


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 20:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сейчас вам Луческу такую истерику закатит!
Регистрация: 14.04.2008
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