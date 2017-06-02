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Вячеслав Колосков: Гордееву и Гришину будет тяжело перестраиваться на работу со сборными
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал назначения Андрея Гордеева и Александра Гришина на тренерские должности в структуре РФС.
"Гришин своей работой в ЦСКА доказал, что у него большие перспективы для роста. У него были хорошие воспитанники, которые играли за юношеские сборные. Это для него новый вызов, и он должен доказать, что он тренер новой формации, способный работать с резервом. Гордеев давно ходит в перспективных тренерах, специалист новой волны. Думаю, РФС сделал удачный выбор.
Да, им очень тяжело будет перестраиваться, но Гришин работал, в том числе, и в академии. Опыт взаимодействия с юношами у него есть. Но в любом случае, будет непросто. С командами профессиональных клубов ты занят круглый год, здесь же другая специфика работы. В большей степени потребуются знания психологии, тактики, поиск подходов к решению поставленных задач. Плюс другие взаимоотношение с игроками. Но у этих специалистов есть самое главное — знания, опыт и убежден, что у них получится", - цитирует Колоскова "Спорт День за Днем".
"Гришин своей работой в ЦСКА доказал, что у него большие перспективы для роста. У него были хорошие воспитанники, которые играли за юношеские сборные. Это для него новый вызов, и он должен доказать, что он тренер новой формации, способный работать с резервом. Гордеев давно ходит в перспективных тренерах, специалист новой волны. Думаю, РФС сделал удачный выбор.
Да, им очень тяжело будет перестраиваться, но Гришин работал, в том числе, и в академии. Опыт взаимодействия с юношами у него есть. Но в любом случае, будет непросто. С командами профессиональных клубов ты занят круглый год, здесь же другая специфика работы. В большей степени потребуются знания психологии, тактики, поиск подходов к решению поставленных задач. Плюс другие взаимоотношение с игроками. Но у этих специалистов есть самое главное — знания, опыт и убежден, что у них получится", - цитирует Колоскова "Спорт День за Днем".
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