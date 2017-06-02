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Роман Бабаев: средняя посещаемость в 15 тысяч расстраивает ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что в клубе остались недовольны заполняемостью нового стадиона.

– Наш самый неприятный вопрос – о посещаемости стадиона. Почему ЦСКА не удается регулярно заполнять арену?

– Конечно, это неприятная неожиданность. Не питали иллюзий, что на каждом матче будет "биток". Но и средняя посещаемость в 15 000, на которую мы вышли, нас расстраивает. Да, это в два раза больше, чем в Химках, но прирост не должен вводить в заблуждение. Сказались логистика и фактор своего стадиона. Надеялись, выйдем на рубеж в 20 000. При этом хочу заметить: некоторые болельщики и журналисты ошибочно считают посещаемость, говоря о том, что на дерби со "Спартаком" мы не собрали аншлаг. Не забывайте, у нас почти 3000 посадочных мест - ВИП-ложи. Для себя мы исходим из того, что если стадион собрал 27 000, то он полный. По экономическим причинам сейчас сложно заполнить 125 ВИП-лож. Да, мы существенно скорректировали ценовую политику для этих мест. Но пока, увы, порядка 2500 мест нужно выносить за скобки. Правильнее будет считать ложи – отдельно, обычные места – отдельно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 22:44
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(1)
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 23:01) #
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online

делать-то чё, ЕСЛИ нема более ??!! laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№4 Написал: solig65 (Сегодня, 23:01) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да кто на эту г..но команду ходить-то будет..
Регистрация: 21.07.2016
№3 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 23:00) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
вот два скунса- лишь бы срать... два дебила-это сила... вы хоть полюбите друг друга..
Регистрация: 20.10.2012
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 22:55) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Конечно, это неприятная неожиданность. Не питали иллюзий, что на каждом матче будет "биток". Но и средняя посещаемость в 15 000, на которую мы вышли, нас расстраивает. Да, это в два раза больше, чем в Химках, но прирост не должен вводить в заблуждение

он никого и не вводит в заблуждение,сомневаюсь что там и 15000 цифра,но это только себя обманываете и это при том что новый стадион и все равно нет ажиотажа,как не ходили на Цска так и не ходят,народ не обманешь если нет зрелища и футбольного спектакля,не какими акциями вы не заманите осликов на трибуны,тем более ослики помнят вашу трансляцию по 75 рублей,поэтому думайте лучше,а все эти ваши заманухи типа предъяви билет с трамвая и электрички 1960 года выпуска и получи скидку,ослики давно раскусили))
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 22:53) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какие 15000?
Где вы их насчитали?
Если бы на ЦСКА ходило 15000 Гинер был бы в порядке.
Регистрация: 14.04.2008
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