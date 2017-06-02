Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:33
Девушек с третьим размером груди ищут для работы в вип-ложах на Кубке конфедераций в Петербурге (11)
Девушек с третьим размером груди ищут для работы в вип-ложах на Кубке конфедераций в Петербурге (11)
18:35
Концессионное соглашение с "Зенитом" по стадиону "Санкт-Петербург" будет подписано до конца года
Концессионное соглашение с "Зенитом" по стадиону "Санкт-Петербург" будет подписано до конца года
17:29
Азер Алиев интересен клубам РФПЛ (6)
Азер Алиев интересен клубам РФПЛ (6)
17:21
Эдуард Безуглов: функциональное состояние Дзюбы не позволяет переносить предложенные нагрузки (5)
Эдуард Безуглов: функциональное состояние Дзюбы не позволяет переносить предложенные нагрузки (5)
14:27
Александр Беленов: как отразить пенальти Роналду? Для этого сначала нужно попасть в состав (1)
Александр Беленов: как отразить пенальти Роналду? Для этого сначала нужно попасть в состав (1)
13:57
Юрий Семин: уже 20 финалов Лиги чемпионов не пропускаю, интересно, куда куда двигается футбол (6)
Юрий Семин: уже 20 финалов Лиги чемпионов не пропускаю, интересно, куда куда двигается футбол (6)
Роман Бабаев: средняя посещаемость в 15 тысяч расстраивает ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что в клубе остались недовольны заполняемостью нового стадиона.
– Наш самый неприятный вопрос – о посещаемости стадиона. Почему ЦСКА не удается регулярно заполнять арену?
– Конечно, это неприятная неожиданность. Не питали иллюзий, что на каждом матче будет "биток". Но и средняя посещаемость в 15 000, на которую мы вышли, нас расстраивает. Да, это в два раза больше, чем в Химках, но прирост не должен вводить в заблуждение. Сказались логистика и фактор своего стадиона. Надеялись, выйдем на рубеж в 20 000. При этом хочу заметить: некоторые болельщики и журналисты ошибочно считают посещаемость, говоря о том, что на дерби со "Спартаком" мы не собрали аншлаг. Не забывайте, у нас почти 3000 посадочных мест - ВИП-ложи. Для себя мы исходим из того, что если стадион собрал 27 000, то он полный. По экономическим причинам сейчас сложно заполнить 125 ВИП-лож. Да, мы существенно скорректировали ценовую политику для этих мест. Но пока, увы, порядка 2500 мест нужно выносить за скобки. Правильнее будет считать ложи – отдельно, обычные места – отдельно.
"Спорт-Экспресс"
– Наш самый неприятный вопрос – о посещаемости стадиона. Почему ЦСКА не удается регулярно заполнять арену?
– Конечно, это неприятная неожиданность. Не питали иллюзий, что на каждом матче будет "биток". Но и средняя посещаемость в 15 000, на которую мы вышли, нас расстраивает. Да, это в два раза больше, чем в Химках, но прирост не должен вводить в заблуждение. Сказались логистика и фактор своего стадиона. Надеялись, выйдем на рубеж в 20 000. При этом хочу заметить: некоторые болельщики и журналисты ошибочно считают посещаемость, говоря о том, что на дерби со "Спартаком" мы не собрали аншлаг. Не забывайте, у нас почти 3000 посадочных мест - ВИП-ложи. Для себя мы исходим из того, что если стадион собрал 27 000, то он полный. По экономическим причинам сейчас сложно заполнить 125 ВИП-лож. Да, мы существенно скорректировали ценовую политику для этих мест. Но пока, увы, порядка 2500 мест нужно выносить за скобки. Правильнее будет считать ложи – отдельно, обычные места – отдельно.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.