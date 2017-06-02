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Чернов, Макаров, Ефремов и Ткачёв поедут с ЦСКА на сбор в Австрию

Группа игроков ЦСКА, которая провела сезон-2016/17 в аренде в других командах, с первого сбора приступит к работе под руководством Виктора Гончаренко.

Александр Макаров и Дмитрий Ефремов отправятся в Австрию 14 июня вместе с остальными игроками. Никита Чернов в связи с защитой диплома присоединится к команде на три дня позже.

Сергей Ткачёв также прибудет в расположение "армейцев" и будет тренироваться с основным составом до перехода в другой клуб.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА
Вчера, 23:00
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(1)
№1 Написал: FCSKA Москва (Вчера, 23:38) #
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Болеет за:
ЦСКА
БЛИН - как мне это нравится...успехам патсанам- всех и побольше...
Регистрация: 20.10.2012
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